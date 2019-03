Realidad virtual y videojuegos de futbol para la rehabilitación del hombro

Un prototipo, desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), utiliza la realidad virtual y los videojuegos para llevar a cabo la rehabilitación motora del hombro.

El sistema se compone de un software desarrollado en un motor de videojuego multiplataforma (Unity), combinado con dos tecnologías novedosas: Intel RealSense, un sensor de movimiento lanzado recientemente para desarrolladores, y las gafas de realidad virtual Oculus Rift DK2, a través de las cuales el usuario puede ver el programa y comprobar el movimiento que está haciendo.

“El objetivo es la rehabilitación del hombro utilizando la realidad virtual”, explica uno de los investigadores, Alejandro Baldominos, del departamento de Informática de la UC3M, que ha presentado su avance en la revista Procedia Computer Science y, más recientemente, en un congreso científico internacional sobre la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la salud, el HCist, celebrado en Portugal.

Este primer prototipo se centra en dos movimientos: la aducción y abducción del hombro (abrir y cerrar los brazos formando una “T” con el cuerpo). “El paciente hace las funciones de portero en un juego de fútbol y tiene que parar los balones que le lanzan, para lo cual es necesario que realice los movimientos exactos”, explica Alejandro Baldominos. “Para ayudar a mantener la posición adecuada en cada parada, el paciente ve el reflejo de su mano (ocultando el resto del brazo), con lo que se consigue mejorar el efecto de la propiocepción, que es un sentido que informa al organismo de la posición de los músculos”, añade.

Esta primera versión del prototipo se ha desarrollado para su utilización en centros de rehabilitación, para que un fisioterapeuta pueda supervisar el resultado de los ejercicios que realizan los pacientes, señalan los investigadores. Además, calculan que con este sistema conseguirían reducir el tiempo de rehabilitación a unos 20 minutos al día.

Evaluación con fisioterapeutas

“Se ha realizado una evaluación con fisioterapeutas y la respuesta ha sido muy positiva. Todos opinan que con su uso los pacientes mejoran la movilidad de la articulación del hombro, aumentan la masa muscular y recuperan fuerza”, aseguran los investigadores, aunque aclaran que todavía se trata de un prototipo en el que hay que invertir cierto esfuerzo hasta conseguir un producto comercializable.

Los retos de futuro de esta línea de investigación, iniciada por un trabajo de fin de grado de Carlos Aguado en el Grupo de Computación Evolutiva y Redes Neuronales (EVANNAI) de la UC3M, pasan por realizar un ensayo clínico con esta tecnología, además de desarrollar programas que ayuden a rehabilitar los otros cuatro movimientos del hombro: flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. “Y quizás incluso realizar más juegos para rehabilitar otras partes del cuerpo”, concluye Baldominos.

Esta investigación está financiada por el Programa Europeo CIP-ICT-PSP 2012 de la Comisión Europea, está realizado por un consorcio de socios de cinco países europeos: Bulgaria, España, Francia, Italia y Malta. Además del coordinador, la empresa española Áliad Conocimiento y Servicio, participan los siguientes socios junto a la UC3M: Eseniors, Exorgroup, GIP Formation Continue. Gruppo Sigla, Instituto de Neurobiología de la Academia de las Ciencias de Bulgaria, Universidad de Tecnologías de Troyes (Francia) y Universidad de Vic.

Referencia bibliográfica:

A. Baldominos, Y. Sáez, C. García del Pozo. "An Approach to Physical Rehabilitation Using State-of-the Art Virtual Reality and Motion Tracking Technologies". Procedia Computer Science 64. pp. 10-16. 2015.