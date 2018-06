Rastrean con móviles las migraciones debidas al cambio climático

Los desastres naturales como terremotos e inundaciones provocan movimientos repentinos de poblaciones, a medida que las personas tratan de encontrar áreas seguras o siguen las instrucciones del Gobierno. Estos cambios ya han sido capturados y modelados usando tuits geolocalizados o registros de teléfonos móviles.

Ahora, expertos españoles han aplicado por primera vez el sistema de rastreo de migraciones con móviles a un fenómeno más a largo plazo como es el cambio climático.

El estudio, en el que ha participado Enrique Frías-Martínez, investigador de Telefónica Research, ha utilizado huellas de móviles agregadas y encriptadas para predecir la migración que se produjo durante una sequía grave que ocurrió en 2014 en La Guajira, un departamento mayoritariamente rural situado al noreste de Colombia, en la frontera con Venezuela, y que está habitado por la población aborigen de los Wayuus.

A partir de las señales de los teléfonos de los migrantes de La Guajira (Colombia), se observó que se desplazaban sobre todo a zonas urbanas de ese departamento (en rojo). / Frías et al

Según explica Frías-Martínez a Sinc, en el trabajo, que ha contado con financiación de la National Science Fundation de EE UU, se usaron las trazas de telefonía móvil “para identificar flujos de población en los municipios de la zona afectada por la sequía”.

Esta información –agrega– “fue luego utilizada para hacer un seguimiento de las migraciones usando modelos de radiación, que tienen en cuenta no solo las características de la población y la distancia entre origen y destino, sino también las oportunidades económicas del lugar en el que acaban”.

A partir de esta solución, los autores propusieron una variación basada en considerar el clima de la zona de destino como un añadido al concepto de oportunidad económica para así predecir las migraciones causadas por el cambio climático.

Éxito de la predicción de más del 60%

Las conclusiones del trabajo –señala Frías– “indican que el porcentaje de población desplazada durante la sequía en la región colombiana fue de un 10% durante los seis meses que duró el estudio”.

Los resultados también ponen de relieve que el clima de las zonas de destino tuvo un peso minoritario en esa decisión. “Los movimientos se produjeron sobre todo hacia los entornos urbanos dentro del propio departamento, ya que ofrecen más posibilidades económicas y el acceso al agua y la comida es más fácil”, subraya.

“Hemos comprobado que con las huellas de móviles se pueden caracterizar estas migraciones con una tasa de éxito por encima del 60%, tanto en lo que se refiere al número total de personas que migran como al lugar donde se desplazan”.

El investigador subraya que “debido a que los desplazamientos por cambio climático –especialmente causados por la sequía extrema y la erosión del terreno– van a ser cada vez más frecuentes, este sistema de rastreo mediante móviles podría ser de gran utilidad, sobre todo teniendo en cuenta que estos dispositivos están ya muy extendidos en los países en vías de desarrollo”.

Referencia bibliográfica:

