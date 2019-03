Química ‘verde’ para cuantificar componentes de los cosméticos

La cosmética es una industria importante a nivel mundial, y ha obtenido altos niveles de sofisticación. Hay más de 10.000 componentes con los que elaborar cosméticos; es fundamental, por tanto, controlar estos componentes para garantizar la seguridad de los consumidores. El Reglamento 1223/2009, aceptado por la Unión Europea en 2009, ha establecido una lista de componentes que garantiza la seguridad de los consumidores, así como unas condiciones de uso de tales componentes, como la concentración máxima y en qué tipo de productos pueden ser usados.

El investigador Josu López, del departamento de Química Aplicada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UPV/EHU, ha desarrollado y aplicado métodos de cuantificación de varios de estos componentes. Los métodos investigados por López están basados en la electroforesis capilar.

Según explica el científicos, "una de las ventajas más importantes de esta técnica es que es una técnica 'verde', debido a que se consume poco disolvente orgánico y se produce poco residuo en comparación con otras técnicas analíticas".

López ha trabajado en métodos para analizar fragancias de almizcle, alérgenos, conservantes antimicrobianos, conservantes antioxidantes y filtros ultravioleta, y los ha aplicado en el análisis de diversos perfumes, champús, geles, jabones, cremas solares y diferentes productos domésticos. Según ha indicado el investigador, "todos los productos que hemos analizado cumplen el reglamento".

Métodos baratos, simples y ‘verdes’

El autor del trabajo ha explicado que es muy fácil preparar las muestras a utilizar en estos métodos –solo hay que diluir el producto–, y que, además, son métodos baratos. Por lo tanto, son una buena alternativa con respecto a los métodos utilizados hasta el momento como la cromatografía líquida y gaseosa.

Cabe destacar, además, que uno de los avances es que con la electroforesis capilar se ha conseguido la separación simultánea de varios componentes, por ejemplo, se pueden separar simultáneamente fragancias y alérgenos, o conservantes y filtros ultravioleta, etc.

El investigador ha resaltado la importancia del proceso de optimización de los métodos obtenidos; "hemos desarrollado una función para simplificar la optimización de las variables más significativas que inciden en los métodos", ha explicado.

En adelante, el siguiente paso será intentar analizar simultáneamente una mayor cantidad de componentes, así como intentar disminuir la concentración mínima de detección de los métodos.

