Por qué es importante que la prensa hable de cuidados paliativos

Los medios de comunicación escritos pueden mejorar la comprensión que la ciudadanía tiene sobre los cuidados paliativos y, en consecuencia, contribuir a su desarrollo en España. Esta es una de las principales conclusiones de estudio liderado por el Programa ATLANTES de la Universidad de Navarra y publicado en Plos One.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuidados paliativos pretenden mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes (y la de sus familiares) que han de enfrentarse a los problemas de una enfermedad que amenaza su vida.

No solo se presta atención a las cuestiones físicas del final de la vida, sino también a las psicológicas, sociales y espirituales. En España, menos del 50 % de las personas que podrían beneficiarse de estas terapias tiene acceso a ellas, pese a que existen estrategias para integrarlas en nuestros sistemas de salud.

Con el fin de comprender cómo los principales periódicos españoles retratan los cuidados paliativos y contribuyen a su representación social, el equipo de investigadores ha analizado 262 artículos publicados entre 2009 y 2014 en El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia.

El trabajo determina que los cuidados paliativos están presentes de forma sustancial en la prensa española, si bien las coberturas más habituales se centran en debates sociopolíticos –por ejemplo, al hilo de nuevas leyes relacionadas con el final de la vida o en solicitudes de eutanasia– más que en los beneficios para los pacientes o su situación de desarrollo.

En cuanto a los actores sociales involucrados en noticias en las que se nombran los cuidados paliativos, el equipo ha identificado a los siguientes, por orden de presencia: políticos, profesionales sanitarios, organizaciones de la sociedad civil, individuos y equipos editoriales.

Con respecto a los políticos, queda patente el uso instrumental que hacen de los cuidados paliativos para enmarcar estrategias políticas en la línea de la ideología, propuestas y acciones de sus respectivos partidos.

“Además, las noticias en las que aparece este colectivo con frecuencia tienen que ver con algún debate que ha captado la atención mediática en un momento concreto”, explica el autor principal del trabajo, José Miguel Carrasco.

¿Qué pasa con los profesionales sanitarios?

En menor medida figuran las perspectivas de los profesionales sanitarios en cuidados paliativos, que aparecen como fuentes clave de información objetiva sobre cuestiones técnicas, sobre todo ante casos polémicos y en debates sobre legislación en materia del final de la vida.

“Sus mensajes suelen ser didácticos y de promoción de estos cuidados”, añade Carrasco, antiguo investigador de ATLANTES y socio fundador de la cooperativa de investigación social en salud y bienestar Aplica Coop.

En relación a los contenidos que incluyen a grupos de la sociedad civil, se registran discursos y mensajes relacionados con organizaciones provida, asociaciones a favor de la eutanasia, agrupaciones de pacientes y la Iglesia católica. Cada uno de ellos defiende su postura ideológica o moral.

“Hemos encontrado pocos textos con testimonios de pacientes o familiares atendidos por servicios de cuidados paliativos”, afirma Carrasco. “Además, en los identificados se narran principalmente historias en las que los protagonistas cuentan cómo se han beneficiado de estos servicios”.

La voz de la experiencia

Por último, el estudio identifica cómo los cuidados paliativos también se reflejan en columnas de opinión y editoriales, donde se presenta la posición ideológica del periódico en torno a debates de actualidad, como la eutanasia.

De acuerdo con el trabajo, la mayoría de las coberturas asocian los cuidados paliativos con el final de la vida y aspectos relacionados con el miedo y el dolor, en lugar de hablar sobre lo que pueden aportar a la hora de afrontarlos.

“Cuando los diferentes agentes con experiencia en paliativos –profesionales, pacientes y familiares– hablan sobre ellos, emiten información más clara sobre la naturaleza de estos cuidados y sus beneficios para pacientes y cuidadores. De ese modo, contribuyen a construir una imagen más positiva de esta práctica”, concluye Carlos Centeno, investigador principal de ATLANTES.

Los investigadores defienden que dar mayor visibilidad en la prensa a los mensajes de los colectivos que tienen cercanía con estos cuidados puede ser un modo de promover su expansión e integración en los servicios sanitarios.

Este artículo continúa la senda de otro publicado en 2017 en la misma revista. En él se revisaron 627 artículos, el 57 % en periódicos impresos y el resto en medios digitales. En la primera categoría, solo el 2 % de los artículos y noticias se recogió en la sección de salud. El 90 % de los textos analizados contenía mensajes sociopolíticos.

El 35 % de los artículos citaba a profesionales de paliativos y el 32 % a políticos. La mayoría de los mensajes analizados no describían la práctica profesional ni el beneficio para los pacientes. De hecho, los investigadores sugerían que los medios dedicaran más espacio en sus coberturas a estas cuestiones.

Referencia bibliográfica:

José Miguel Carrasco, Beatriz Gómez-Baceiredo, Alejandro Navas, Marian Krawczyk, Miriam García, Carlos Centeno. ‘Social representation of palliative care in the Spanish printed media: A qualitative analysis’. PLOS ONE January 25, 2019 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211106