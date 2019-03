Las pymes tecnológicas con mujeres directivas son más innovadoras

Las pymes tecnológicas que cuentan con mujeres en la alta dirección son más innovadoras. Así se desprende de una investigación realizada por dos profesoras de la Universidad de Granada (UGR), pertenecientes al departamento de Organización de Empresas, que han dado a conocer este trabajo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Esta investigación analiza la influencia de las capacidades directivas en los resultados de innovación de pymes de base tecnológica, y el papel que en dicha relación desempeña la diversidad de género en el equipo de alta dirección.

Para llevarla a cabo, las investigadoras analizaron una muestra formada por 205 pymes tecnológicas españolas y un análisis de regresión jerárquica (un análisis estadístico para estimar las relaciones entre las variables estudiadas). Los resultados confirman que las capacidades directivas afectan positivamente tanto a la innovación de producto como de proceso.

Composición más equilibrada

Además, “la diversidad de género en el equipo de alta dirección modera positivamente esta relación, de modo que la influencia de las capacidades directivas sobre la innovación de producto y proceso es mayor cuando hay equipos directivos con una composición más equilibrada de hombres y mujeres”, explica Jenny María Ruiz Jiménez,una de las autoras..

Esta investigación contribuye a una mejor comprensión de los factores que explican cómo las capacidades directivas se traducen en mayores logros organizativos y justifica la necesidad de analizar de manera más extensa el papel de los equipos de alta dirección y su composición, sobre todo en el contexto de las pymes tecnológicas.

Adicionalmente, aborda una cuestión de total actualidad como es el papel que desempeña la mujer en la alta dirección de las empresas.

“Aunque las mujeres han ido paulatinamente asumiendo un mayor liderazgo en los ámbitos políticos y sociales, en el ámbito empresarial siguen ocupando posiciones minoritarias y secundarias, y de forma más acusada, en los sectores tecnológicos”, apunta María del Mar Fuentes Fuentes, catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Granada.

Según las autoras, este estudio contribuye a aportar nuevas evidencias sobre los todavía escasos trabajos que han analizado el efecto de la diversidad de género de los equipos de alta dirección en la innovación y la inexistente investigación en el ámbito particular de las pymes tecnológicas.

Referencia bibliográfica:

Ruiz-Jiménez Jenny María, Fuentes-Fuentes María del Mar (2016). Management capabilities, innovation, and gender diversity in the top management team: An empirical analysis in technology-based SMEs. BRQ Business Research Quarterly, Volume 19, Issue 2, Pages 107-121.