Publicado el primer atlas de radiología del ratón para modelos de enfermedades humanas

Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y del MRC Harwell Institute han elaborado el nuevo atlas de radiología del ratón, en el marco del International Mouse Phenotyping Consortium (IMPC) y como parte del proyecto europeo PATHBIO que lidera el catedrático de la Facultad de Veterinaria, Jesús Ruberte.

El nuevo atlas proporciona una guía en profundidad para analizar el esqueleto del ratón, que se utiliza como modelo para el estudio de enfermedades humanas

Los centros de investigación miembros del consorcio IMPC y otras instituciones de investigación similares producen imágenes de rayos X del ratón de forma masiva. En la actualidad, ya se han generado cerca de 250.000 imágenes radiográficas. Cada imagen necesita ser analizada por los investigadores para poder diagnosticar adecuadamente el fenotipo de los ratones.

El nuevo atlas proporciona una guía en profundidad para analizar el esqueleto del ratón, que se utiliza como modelo para el estudio de enfermedades humanas. Se trata de un recurso de gran importancia tanto para los investigadores noveles en el campo del fenotipado, como para investigadores experimentados que busquen mejorar sus habilidades de observación e identificación de alteraciones óseas en los ratones.

El atlas incluye 152 imágenes de rayos X, 16 dibujos originales y 590 referencias anatómicas. También explora diferencias óseas significativas entre machos y hembras. Las imágenes de rayos X se han realizado siguiendo los protocolos estandarizados de fenotipado del IMPC en ratones C57BL/6N de 14 semanas de edad.

El objetivo principal del proyecto europeo PATHBIO (Precision Pathobiology for Disease Models), que lidera Ruberte, sobre modelos de ratón para enfermedades humanas es implementar un enfoque europeo integrado para mejorar la formación y el entrenamiento de los investigadores que utilizan modelos de ratón, identificando nuevas tecnologías y nuevos campos de conocimiento.

Proyecto PATHBIO

PATHBIO es el primer proyecto europeo Erasmus+ Knowledge Alliances liderado por la UAB. Está coordinado por el profesor del departamento de Sanidad y de Anatomía Animal de la UAB Jesús Ruberte.

El consorcio PATHBIO está formado por un total de 23 miembros entre ellos destacadas universidades europeas (Cambridge, Sheffield, Copenhague, Lisboa, Nápoles), los centros de excelencia europeos en la investigación en ratón (Helmholtz Zentrum, Medical Reserach Centre, Institut Clinique de la Souris, Institute of Molecular Genetics), empresas dedicadas a la producción de modelos de ratón para enfermedades humanas (The Jackson Laboratory, Toronto Center for Phenogenomics, Charles River Laboratories), así como miembros extraeuropeos de ámbito global (Instituto Pasteur Montevideo, Australian Phenotyping Network, Korean Mouse Phenotyping Center, etc.).