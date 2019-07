Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) publicado en la revista Nature Communications muestra que la inhibición de la proteína p38 potencia la formación de nuevos vasos sanguíneos en tumores de colon humanos y de ratones. Este proceso, llamado angiogénesis, es esencial para que las células tumorales puedan alimentarse, crecer y eventualmente, generar metástasis.

El equipo liderado por Ángel R. Nebreda, jefe del Laboratorio de Señalización y Ciclo Celular del IRB Barcelona, ha demostrado que la actividad de p38 es importante en un tipo determinado de células llamadas células madre mesenquimales (CMM), que tiene una alta plasticidad y se pueden localizar alrededor de los vasos sanguíneos. Las CMM contribuyen a varios procesos como el desarrollo tumoral, y este trabajo describe su importancia en la regulación de la angiogénesis.

Hasta ahora, se habían descrito funciones de p38 en células tumorales, pero se conocía muy poco sobre cómo actuaba esta proteína en las CMM y aún menos durante el proceso de angiogénesis. El objetivo era precisamente investigar el papel de p38 en la formación de nuevos vasos sanguíneos durante la tumorigénesis, especialmente considerando la contribución de las CMM.

Tal y como explica Nebreda, el estudio demuestra que “p38 reprime la angiogénesis actuando específicamente en las CMM. Usando modelos genéticos de ratón, mostramos que la inhibición de p38 estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, tanto en tumores como durante la reparación del tejido dañado”.

Optimizar los tratamientos de tumores con quimioterapia

Las conclusiones de este estudio permiten una comprensión más profunda de los mecanismos que regulan la formación de nuevos vasos sanguíneos, y pueden tener implicaciones para optimizar los tratamientos de tumores con quimioterapia, así como para tratar enfermedades en las que la angiogénesis esté comprometida.

“Esperamos que el conocimiento biológico generado por nuestro trabajo pueda ser aplicado en el futuro para conseguir terapias más eficaces” concluye Raquel Batlle, investigadora postdoctoral del IRB Barcelona y primera autora del artículo.

Referencia bibliográfica:

Raquel Batlle, Eva Andrés, Lorena Gonzalez, Elisabet Llonch, Ana Igea, Núria Gutierrez-Prat, Antoni Berenguer-Llergo and Angel R. Nebreda. Regulation of tumor angiogenesis and mesenchymal-endothelial transition by p38αthrough TGF-βand JNK signaling. Nature Communications(2019) DOI: 10.1038/s41467-019-10946-y

El estudio ha contado con financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés), la Fundación Olga Torres, la Marató de TV3, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca).