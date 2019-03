Primer haz de partículas en SESAME, el sincrotrón de Oriente Medio

El primer haz de partículas ha circulado este 12 enero en el sincrotrón SESAME, situado en Allan (Jordania). Se trata un hito importante para poner en marcha la investigación en la primera fuente de luz sincrotrón en Oriente Próximo. El próximo paso será almacenar el haz.

SESAME nació bajo el auspicio de la UNESCO antes de convertirse en una organización intergubernamental completamente independiente en 2004. Lo forman Barein, Chipre, Egipto, Irán, Israel, Jordania (donde tiene su sede), Paquistán, la Autoridad Palestina y Turquía. Su objetivo es proporcionar una instalación científica de primer nivel a la región, promoviendo la cooperación científica entre países.

"Es un momento de orgullo para todo el proyecto SESAME", dice el profesor Khaled Toukan, su director, quien recuerda: "SESAME está abierto ahora a propuestas". La primera convocatoria para llevar a cabo proyectos en esta instalación se ha abierto recientemente. Los interesados pueden hacerlo a través de una página web.

SESAME es el acrónimo inglés de luz sincrotrón para la ciencia experimental y aplicaciones en Oriente Próximo (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East). Es un acelerador de partículas que usa la radiación electromagnética emitida por los haces de electrones que circulan por su anillo para estudiar las propiedades de la materia. Sus experimentos permitirán investigar campos que van desde la medicina y la biología, pasando por física de materiales, hasta la física, química, medio ambiente, agricultura o arqueología.

El hito del lanzamiento del primer haz sigue a otros importantes, como el establecimiento de una colaboración científica en Oriente Próximo a mediados de los años 90. Después se produjo la donación del acelerador BESSY1 del laboratorio BESSY en Berlín.

Un acelerador de partículas renovado

Este acelerador alemán remozado y actualizado sirve como inyector para el nuevo anillo principal de SESAME, un sincrotrón de tercera generación construido por los países que componen el proyecto, con el apoyo de la Comisión Europea, el CERN e Italia. Algunos de los imanes principales de SESAME fueron probados en el sincrotrón ALBA de Barcelona.

"Es un momento importante para SESAME", declara Sir Chris Llewellyn-Smith, presidente del Consejo de SESAME. "Es un tributo al talento y devoción de los científicos y políticos de la región que han trabajado sin descanso para hacer realidad una colaboración científica entre países de Oriente Próximo y sus regiones vecinas".

El primer haz de partículas es un paso importante para conseguir la primera luz, que marca el inicio del programa de investigación en cualquier nueva instalación de luz sincrotrón, pero queda mucho por hacer antes de que comiencen los experimentos.

Los haces tienen que acelerarse hasta la energía de operación de SESAME (2,5 GeV). Entonces, la luz emitida por los haces tiene que canalizarse a través de las líneas de SESAME y optimizarse para que los experimentos puedan desarrollarse. Este proceso llevará seis meses, produciendo los primeros experimentos en el verano de 2017.