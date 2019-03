Primer análisis 3D de herramientas líticas de cazadores-recolectores africanos

Alfonso Benito-Calvo y Laura Sánchez-Romero, del Laboratorio de Cartografía Digital y Análisis 3D del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), acaban de publicar en la revista Journal of Archaeological Science Reports el primer análisis morfométrico de superficies 3D de herramientas líticas usadas por los Hadza, uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores de África.

En colaboración con investigadores de universidades de España, EE UU y Reino Unido, el equipo del CENIEH ha estudiado una serie de cantos empleados como herramientas por los grupos Hadza, de Tanzania, para procesar baobab, cuyos resultados sugieren que el desgaste identificado en los cantos podría ser detectable en el registro arqueológico.

Variables morfométricas

Se han utilizado novedosas técnicas 3D que han permitido calcular las variables morfométricas y analizar las características y cambios en la superficie de estos cantos, de forma que se han podido cuantificar y caracterizar los cambios entre el antes y el después de su uso.

“Gracias a la cuantificación de la variabilidad morfológica de las superficies de dichos cantos tras su uso en el procesamiento de baobab, hemos podido llevar a cabo una identificación macroscópica precisa del tipo de uso que se ha llevado a cabo”, explica Benito Calvo.

Los estudios experimentales permiten un acercamiento al conocimiento del estilo de vida de las poblaciones humanas del Paleolítico, ya que grupos como los Hadza conservan actividades y modos de vida muy similares a los que pudieron darse en los grupos humanos más primitivos.

Referencia bibliográfica:

Alfonso Benito-Calvo, Laura Sánchez-Romero et al. "3D 360° surface morphometric analysis of pounding stone tools used by Hadza foragers of Tanzania: A new methodological approach for studying percussive stone artefacts". Journal of Archaeological Science (2018).