Una población de cangrejos autóctonos de Girona resiste a la afanomicosis

Un grupo de investigadores del Real Jardín Botánico-CSIC ha descubierto que una población de cangrejos autóctonos localizada en Girona (Cataluña) es resistente a la afanomicosis, una enfermedad provocada por el hongo patógeno procedente de Norteamérica, Aphanomyces astaci.

El hallazgo, publicado en la revista PLoS ONE, permite investigar sobre las bases genéticas de la resistencia y obtener así poblaciones resistentes a esta enfermedad como lo son las especies de cangrejo de río procedentes de América del Norte: el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) y el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus).

El objetivo del estudio “era probar la susceptibilidad de ocho poblaciones de cangrejos autóctonos Austropotamobius pallipes, procedentes de los Pirineos, después de ser infectados con la cepa del parásito Aphanomyces astaci aislada de un cangrejo rojo norteamericano, Procambarus clarkii, procedente del Parque Natural de la Garrotxa (Girona)”, explica la investigadora Laura Martín-Torrijos.

Los resultados mostraron que existen diferencias significativas entre las poblaciones, aunque la mayoría de ellas mostraban altas tasas de mortalidad después de la infección con zoosporas con Aphanomyces astaci. Sin embargo, una población de Girona mostró un 100% de supervivencia durante un período de seguimiento de cuatro meses en las condiciones experimentales probadas.

Los análisis histológicos revelaron una gran reacción inmunológica en los tejidos examinados, por lo que se pudo observar la encapsulación y la melanización de hifas de este patógeno. Esta reacción es similar a la encontrada en especies de cangrejos resistentes de América del Norte.

Estos resultados representan la primera observación de una población de cangrejos nativa de Europa que muestra una alta resistencia hacia el genotipo más virulento de este patógeno, es decir, el genotipo Pc.

Una oportunidad para recuperar especies amenazadas

Según los científicos, la identificación de esta población es de importancia clave para el manejo de estas especies en peligro de extinción y representa un paso crucial hacia el conocimiento de los factores involucrados en la reacción inmune contra este devastador patógeno.

“Nuestros resultados muestran una gran oportunidad para poder conservar y recuperar las especies amenazadas de los hábitats acuáticos”, señala el científico Javier Diéguez-Uribeondo. La afanomicosis amenaza a prácticamente todas las poblaciones de decápodos acuáticos del mundo y ha llevado a un estado al borde de la extinción a las especies autóctonas de Europa y Japón.

Micrografías que muestran el proceso de respuesta inmune contra 'Aphanomyces astaci'. / Laura Martín-Torrijos

Referencia bibliográfica:

Laura Martín-Torrijos, Miquel Campos Llach, Quim Pou-Rovira, Javier Diéguez-Uribeondo. "Resistance to the crayfish plague, Aphanomyces astaci (Oomycota) in the endangered freshwater crayfish species, Austropotamobius pallipes". PLoS ONE. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181226