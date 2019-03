La planta malagueña que fue catalogada por error

El género Linaria cuenta con unas 150 especies distribuidas por Europa, norte de África, y centro y oeste de Asia, pero su principal centro de diversidad se encuentra en la península ibérica y en el Magreb. Es allí donde existen plantas exclusivas, descubiertas durante los últimos dos siglos, con áreas de distribución muy pequeñas, a veces amenazadas de extinción.

En España, el botánico suizo Pierre Edmond Boissier describió en 1841 la especie Linaria salzmanii, nombrada en honor al botánico Philipp Salzmann, que contribuyó al conocimiento de la flora ibérica. Gracias al material procedente de Güéjar Sierra en Granada que Boissier analizó, se determinó que la planta era propia de sustratos arenosos, a menudo dolomíticos (rocosos), que habitaba en las provincias de Granada, Málaga y Jaén.

Pero, en su visita a nuestro país en 1837, el científico en realidad nunca llegó a comprobar la presencia de la especie cerca de la localidad de El Chorro, en la zona occidental de la provincia de Málaga, debido a la probable existencia de bandoleros. Esto ha conducido a un error que ha perdurado casi dos siglos.

Científicos de las universidades de Granada y Almería han realizado ahora un análisis exhaustivo de las poblaciones de esta especie, y han observado que las plantas malagueñas de esta localidad difieren notablemente de las de Granada: tienen flores con espolón más largo y recto y de color uniforme e intensamente violeta, excepto una mancha amarilla en la entrada al tubo de la corola (zona denominada paladar), con venas violáceas muy poco visibles.

“Estas y otras consideraciones llevaron a nuestro equipo a la descripción de la nueva especie Linaria becerrae. Por error se había considerado previamente que la especie descrita por Boissier era la malagueña”, explica a Sinc Gabriel Blanca, uno de los autores del estudio publicado en Phytotaxa e investigador en la Universidad de Granada.

La población original de Linaria salzmannii ha desaparecido ahora debido a la construcción de la presa de Canales. / Gabriel Blanca

La planta ha sido nombrada en honor al botánico malagueño Manuel Becerra Parra, que ya había constatado las diferencias entre las especies del género Linaria en la provincia de Málaga, y que promovió este trabajo.

Una planta que necesita protección

En la actualidad, la población original de Linaria salzmannii ha desaparecido debido a la construcción de la presa de Canales, y Linaria becerrae se considera ahora exclusiva del oeste de la provincia de Málaga, donde vive en zonas aledañas al paraje natural protegido del Desfiladero de los Gaitanes, muy conocido desde el punto de vista turístico. La especie forma comunidades de hierbas de rápido desarrollo en sustratos arenosos resultantes de la descomposición de molasas (conglomerados y areniscas detríticas).

“Aunque es frecuente en esta área, la extensión de este tipo de sustratos es muy reducida, por lo que debería formar parte del catálogo de especies protegidas”, sugiere Blanca, para quien aún quedan especies por descubrir no solo por interpretaciones erróneas como en el caso de esta planta malagueña, sino también por la detección de nuevos organismos gracias a métodos de estudio resolutivos.

De hecho, con la aplicación de la biología molecular o la existencia de obras exhaustivas de referencia que permiten detectar mejor las novedades, el equipo que ha descrito a L. becerrae ha publicado recientemente otras cinco nuevas especies en Andalucía oriental: Tragopogon lainzii, Galatella malacitana, Sisymbrium isatidifolium, Rivasmartinezia cazorlana y Teucrium teresianum.

