Los perros usan expresiones faciales para comunicarse con los humanos

Los primates no humanos no son los únicos mamíferos, además de las personas, que usan gestos para relacionarse. Varios experimentos revelan que, en nuestra presencia, los perros producen más movimientos faciales cuando les prestamos atención que cuando no lo hacemos. Este hallazgo confirma que dichas expresiones no son exhibiciones involuntarias de sus estados de ánimo, sino claros intentos de comunicarse con nosotros.