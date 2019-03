Parámetros de ablación seguros y eficaces desde la raíz de grandes vasos cardíacos

Científicos del Hospital Clínico Universitario San Carlos, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) han conseguido determinar los parámetros de seguridad y eficacia en los procedimientos de ablación de arritmias realizados desde la raíz de los grandes vasos cardíacos.

Estos parámetros se han establecido en un modelo animal porcino in vivo con alto valor traslacional y utilizando tecnología actual, que permite la monitorización continua de la fuerza de contacto. Los resultados se han publicado en la revista Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology.

Aunque la mayoría de los procedimientos de ablación de arritmias se realizan desde el interior de la cavidades cardíacas, con el catéter en contacto directo con el miocardio objetivo de la ablación, en determinadas circunstancias la ablación ha de realizarse desde la raíz de la arteria aorta o arteria pulmonar con el objetivo de corregir el miocardio adyacente a dichos vasos.

Según describen los investigadores “estas intervenciones han sido muy poco estudiadas hasta el momento, lo cual supuso la principal motivación del trabajo”. Al ablacionar desde la raíz aórtica o arteria pulmonar, es importante tener en cuenta el daño que pueda realizarse a la pared arterial, puesto que en muchas ocasiones la energía de radiofrecuencia liberada por el catéter tiene que atravesar la pared vascular y así poder alcanzar el miocardio adyacente.

Los expertos evaluaron el daño vascular ocasionado durante la aplicación de radiofrecuencia mediante la utilización de microscopía multifotón de la pared arterial. Los resultados permitieron establecer parámetros de ablación asociados a aplicaciones seguras y eficaces, en términos de integridad de la pared del vaso y evidencia de lesión establecida en el miocardio objetivo.

Procedimiento más controlado

Más concretamente, el grupo ha podido determinar que aplicaciones de radiofrecuencia con potencia de 40W, picos de temperatura ≤38 grados y caídas de impedancia ~16 Ohmios son seguras para evitar daño vascular grave en el momento de la aplicación. Por otro lado, las ablaciones realizadas a 40W y con distintas fuerzas de contacto, utilizando un parámetro denominado Índice de Lesión (LSI) para monitorizar la lesión, permitieron observar que el tamaño de la lesión en el miocardio adyacente a la arteria seguía una correlación lineal significativa con el valor del LSI alcanzado.

Según indican dos de los autores del estudio, José Manuel Alfonso y David Filgueiras, “los datos permiten establecer parámetros de ablación seguros y eficaces para la realización de lesiones de radiofrecuencia en regiones altamente sensibles a complicaciones graves, como son la raíz de la aorta y arteria pulmonar”.

Dado el alto valor traslacional de los datos y la imposibilidad de obtener este tipo de análisis en estudios con pacientes, los investigadores afirman que los resultados supondrán tener un mayor control durante este tipo de aplicaciones y realizar un procedimiento más controlado, en un abordaje clínico complejo que resulta imprescindible para el tratamiento de ciertos sustratos arrítmicos.

Referencia bibliográfica:

José Manuel Alfonso-Almazán , Jorge G. Quintanilla , María Jesús García-Torrent , Santiago Laguna-Castro , Cruz Rodríguez-Bobada , Pablo González , Juan José González-Ferrer , Pablo Salinas , Victoria Cañadas-Godoy , Javier Moreno , Luis Borrego-Bernabé , Nicasio Pérez-Castellano , José Jalife , Julián Perez-Villacastín , David Filgueiras-Rama. Lesion Index Titration Using Contact-Force Technology Enables Safe and Effective Radiofrequency Lesion Creation at the Root of the Aorta and Pulmonary Artery. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2019;12 https://doi.org/10.1161/CIRCEP.118.007080