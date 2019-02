Los pacientes con gripe por virus de tipo B e inmunodeprimidos, los más vulnerables

La gripe estacional es causa de hospitalización, especialmente en personas con enfermedad subyacente o avanzada edad, y su gravedad puede variar en función de los tipos de virus circulantes. Determinar los factores de riesgo asociados con el ingreso en la UCI o la muerte en pacientes hospitalizados con gripe grave confirmada por laboratorio es el objetivo del estudio coordinado por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), de la Universidad de Barcelona, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Liderado por Ángela Domínguez y publicado en PlosOne, el estudio epidemiológico observacional se realizó en pacientes mayores de 18 años en un total de 12 hospitales de Cataluña entre 2010 y 2016, recogiendo para cada caso las características demográficas, virológicas y clínicas.

Según explica Domínguez, “nuestros resultados sugieren que los factores predictivos de resultados graves de la gripe pueden variar según el tipo o los subtipos, siendo la inmunodeficiencia la comorbilidad que más se asoció a la defunción, principalmente en pacientes con gripe por virus del tipo B”.

En el trabajo se incluyeron 1.726 pacientes hospitalizados, de los cuales 595 (34,5%) ingresaron en la UCI y 224 (13%) fallecieron. Los pacientes de 75 años y más de todos los tipos y subtipos de virus gripal ingresaron menos frecuentemente en la UCI que los pacientes de menor edad.

En contraste, en los pacientes de 65 a 74 años y en los de 75 y más se produjo más frecuentemente la defunción en todos tipos y subtipos, si bien esto se observó especialmente para el tipo B, siendo la inmunodeficiencia la comorbilidad más estrechamente asociada a la defunción.

Entre el 10 y el 20% de la población tiene gripe

Influenza A y B, los dos virus de la gripe que causan las epidemias en humanos, son responsables de una importante morbilidad y mortalidad anual en todo el mundo. Cada año se estima que entre el 10 y el 20% de las personas tienen gripe, aunque existe una variabilidad significativa de año a año en las tasas de enfermedad.

Las epidemias anuales causan alrededor de 3 a 5 millones de casos de enfermedades graves y alrededor de 290.000 a 650.000 muertes en todo el mundo. La mayoría de las infecciones son autolimitadas, no requieren visitas médicas, pero una proporción de los casos presenta complicaciones graves, principalmente en personas con enfermedades subyacentes y en niños pequeños y ancianos.

Sobre la base de las diferencias antigénicas, los virus de la gripe A se clasifican en subtipos según la hemaglutinina y la neuraminidasa, los antígenos de superficie. Los virus de la gripe B están separados en los linajes Victoria y Yamagata.

En octubre de 2010, la Agencia de Salud Pública de Cataluña inició la vigilancia de casos severos de gripe hospitalizados para complementar la información proporcionada por el sistema centinela basado en médicos de atención primaria. El objeto del estudio en el que participaron investigadores de CIBERESP fue investigar los factores asociados con el ingreso en la UCI o la muerte en pacientes hospitalizados con pronóstico grave confirmada por laboratorio según el tipo viral y el subtipo.

Referencia bibliográfica:

Ana Martínez, Nuria Soldevila, Arantxa Romero-Tamarit, Nuria Torner, Pere Godoy, Cristina Rius, Mireia Jané, Ángela Domínguez and the Surveillance of Hospitalized Cases of Severe Influenza in Catalonia Working Group. Risk factors associated with severe outcomes in adult hospitalized patients according to influenza type and subtype. Plos One