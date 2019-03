Nuevo sistema inalámbrico para la agricultura inteligente

Científicos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en colaboración con colegas de la Universidad de Vigo y la Universidad Abdelmalek Essaadi de Marruecos, han presentado un modelo para optimizar un sistema de redes de sensores inalámbricos en agricultura inteligente.

El objetivo es que el sistema no sufra interferencias y presente mayor capacidad para obtener datos ambientales, controlar los recursos hídricos y localizar o medir el nivel de componentes químicos de los terrenos.

El estudio se ha presentado en la 4.ª Conferencia Internacional Electrónica sobre Sensores y sus Aplicaciones (ECSA-4), celebrada on line con el apoyo de la editorial científica suiza MDPI y la revista Sensors.

Uno de los autores, Francisco Falcone Lanas, del Instituto de Smart Cities (ISC) y el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UPNA, ha obtenido un premio a la mejor ponencia.

“Las prestaciones de este tipo de redes de sensores inalámbricos en entornos de agricultura inteligente dependen, de manera directa, tanto del entorno (tipos de cultivos, terreno, etc.), como del propio diseño de los transceptores de comunicaciones, es decir, de los dispositivos que cuentan con un emisor y un receptor", explica Falcone.

El investigador concluye: "Mediante el estudio detallado del canal radioeléctrico, que es el medio por el que se transmiten las señales que permiten el funcionamiento de la red de sensores, se pueden obtener las características del funcionamiento de dicha red, lo que permite optimizar el comportamiento del sistema en términos de minimización de interferencias y de aumento de su capacidad”.

Referencia:

Klaina, H.; Alejos, A.; Aghzout, O.; Falcone, F. "Characterization of near-ground radio propagation channel for wireless sensor network with application in smart agriculture". Proceedings of the 4th Int. Electron. Conf. Sens. Appl., 15–30 November 2017; ; doi:10.3390/ecsa-4-04922