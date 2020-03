Científicos del Grupo investigación en células madre y cáncer del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), en Barcelona, han encabezado un estudio que ha logrado determinar el papel de dos moléculas, Dll4 y Notch, y la importancia de su interacción en la generación de células madre de la sangre.

El hallazgo es un paso de gran relevancia en la investigación para encontrar un método viable que permita generar este tipo de células en el laboratorio.

El estudio, en el que han participado investigadores de universidades europeas y de Tel Aviv se ha publicado en la revista The EMBO Journal.

En el momento actual, “se pueden hacer eritrocitos, plaquetas, muchos productos sanguíneos en el laboratorio, pero no se ha conseguido hacer nunca una célula que tenga características de célula madre de la sangre”, explica la Anna Bigas, coordinadora del grupo y autora principal del estudio.

Poder encontrar un método para crear este tipo de célula permitiría que pacientes con enfermedades como la leucemia o determinadas patologías genéticas que afectan a la sangre y que no tienen un donante compatible, puedan recibir un trasplante de células madre hematopoyéticas, que en muchos casos es el único tratamiento posible.

Generación natural durante el proceso embrionario

El trabajo se ha centrado en el papel de dos moléculas, Notch y Dll4, y en su relación en el proceso por el cual el cuerpo genera de forma natural las células madre. En concreto, se forman durante el proceso embrionario y no se generan más una vez este proceso se acaba. Estas células proceden del endotelio, el tejido que recubre la parte interna de todos los vasos sanguíneos.

El grupo ha analizado en embriones de ratón el proceso por el cual las células endoteliales se convierten en células madre de la sangre. Y han podido comprobar que la interacción entre las dos moléculas que las diferentes células expresan en su superficie es vital.

“Si se bloquea esta interacción celular que se produce gracias a las proteínas Notch y Dll4, células que todavía no eran células madre se transforman en este tipo de célula”, explica Bigas. Es decir, “interferir la interacción entre estas dos moléculas potencia el hecho de que se conviertan en células madre hematopoyéticas”.

Hasta ahora, se conocía el papel de Notch, pero no el de Dll4. Tampoco se tenía evidencia de la importancia de la relación entre las dos moléculas.

El estudio se ha realizado gracias a anticuerpos diseñados para bloquear la proteína Dll4. Las células de los embriones de ratón tratadas con estos anticuerpos fueron introducidas en ejemplares adultos para comprobar si mantenían sus propiedades como células madre de la sangre. Con éxito.

Ahora, el equipo continuará investigando esta vía, pero destaca que no es la única implicada en el proceso y que habrá que validar si es una herramienta útil para la generación de células madre de la sangre en el laboratorio a partir, por ejemplo, de células embrionarias.

Referencia:

Anna Bigas et al. "Notch ligand Dll4 impairs cell recruitment to aortic clusters and limits blood stem cell generation". The EMBO Journal. https://doi.org/10.15252/embj.2019104270