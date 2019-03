Nuevo dispositivo para detectar células tumorales en la sangre

Un grupo de científicos de la Universidad Rovira i Virgili (URV) ha desarrollado un dispositivo portátil que permite hacer un seguimiento del cáncer de forma rápida, económica, eficaz y poco agresiva. El aparato cuantifica, de una en una y en tiempo real, el número de células tumorales que hay en una muestra de sangre. Se trata de una herramienta muy eficiente que permite disponer de un instrumento médico que mejora la eficiencia del seguimiento, el tratamiento y el diagnóstico del cáncer, ya que ahora se podrá hacer simplemente mediante la adquisición de una muestra de sangre.

Este sistema ha sido probado con éxito en pacientes con cáncer de mama con metástasis en diferentes grados, aunque su uso puede ser extensivo y aplicarse para tratar otros tumores si se seleccionan diferentes anticuerpos al analizar la muestra de sangre.

Los pacientes que padecen cáncer –y más si tienen metástasis– requieren un seguimiento continuo durante el tiempo que dura el tratamiento para evaluar la evolución de la enfermedad. Actualmente, este control se hace con técnicas de imagen y biopsias, que son invasivas y no siempre son posibles. Sin embargo, el dispositivo es altamente sensible y no requiere recurrir a la cirugía ni a la radiactividad. Por eso es un método muy útil para el uso clínico, ya que mejora la calidad de vida del paciente que debe someterse constantemente a este tipo de pruebas.

El dispositivo puede ser una buena herramienta para definir adecuadamente el estado de salud del paciente. Este instrumento destaca en la lista de métodos de diagnóstico actuales porque permite un análisis rápido, económico, eficaz y poco agresivo. Además, ayuda a identificar la enfermedad con antelación y a hacer un seguimiento de los tumores con resultados más efectivos y con menos toxicidad para el cuerpo de los pacientes.

El dispositivo ha sido patentado por investigadores del Departamento de Química Física e Inorgánica de la URV, liderados por el investigador ICREA Ramon Álvarez Puebla y por el catedrático de Física Aplicada Francisco Díaz, y del Departamento de Oncología Clínica del Hospital Universitario HM Torrelodones, con extensión internacional y actualmente se está negociando su transferencia y posible comercialización.

Dos sistemas integrados

Este nuevo aparato integra dos sistemas en miniatura: uno de flujo y otro óptico. En el primero, fluyen alineadas las células de la muestra de sangre. Y desde el sistema óptico, constituido por dos fibras ópticas (un diodo láser y un fotodetector), se analizan las células y se cuentan separadamente las cancerígenas y las que no lo son. La ratio informa del estado de evolución de la enfermedad.

Este complejo sistema es el resultado de una investigación, publicada en la revista Scientific Reports, que forma parte de la tesis doctoral de Eric Pedrol dirigida por Jaume Masons y Francisco Díaz, en colaboración con el Departamento de Oncología clínica del Hospital Universitario HM Torrelodones de la Fundación de Investigación HM Hospitales, liderado por el investigador Eduardo García-Rico.

Referencia bibliográfica: E. Pedrol, M. Garcia-Algar, J. Massons, M. Nazarenus, L. Guerrini, J. Martínez, A. Rodenas, A. Fernandez-Carrascal, M. Aguiló, L.G. Estevez, I. Calvo, A. Olano-Daza, E. Garcia-Rico, F. Díaz, R.A. Alvarez-Puebla: "Optofluidic device for the Quantification of circulating tumor cells in breast cancer". Scientific Reports (2017) 7, 3677 (DOI: 10.1038/s41598-017-04033-9)