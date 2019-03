Nuevo biomarcador de respuesta a quimioterapia en cáncer de colon

El cáncer de colon o colorrectal es la neoplasia de mayor incidencia en España, tanto en hombres como en mujeres, con más de 30.000 nuevos casos anuales y un elevado índice de mortalidad.

La supervivencia de los pacientes que son diagnosticados en fase avanzada no ha mejorado significativamente desde hace muchos años, mientras que la base del tratamiento sigue siendo el uso de la quimioterapia de forma indiscriminada en todos los pacientes.

Aunque el uso de la quimioterapia constituye un beneficio en términos globales, la ausencia de marcadores de su actividad que permitan una adecuada selección de los pacientes susceptibles de beneficiarse de ella (la deseada medicina personalizada) conlleva tratamientos y toxicidades innecesarias y elevados costes sanitarios.

En este sentido, científicos españoles del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”, centro mixto UAM-CSIC, y del Servicio de Anatomía Patológica de la Fundación Jiménez Díaz, entre otros, han propuesto recientemente en la revista Oncotarget que la expresión de la proteína Dickkopf-1 (DKK-1) en las células de los tumores de colon predice la respuesta de los pacientes a los tratamientos clásicos con quimioterapia.

El trabajo describe la localización de DKK-1 en una amplia serie de 699 tumores de pacientes con cáncer de colon metastásico, así como su relación con la supervivencia global y el período libre de enfermedad tras el tratamiento quimioterápico. Los autores concluyen que la presencia de DKK-1 en el interior del núcleo celular se asocia con peor respuesta al tratamiento y menor supervivencia.

Cómo actúa la proteína DKK-1

En la actualidad, es aceptado que la alteración inicial y probablemente fundamental en la gran mayoría de los cánceres colorrectales es la activación anormal de una vía de señalización molecular denominada Wnt/beta-catenina.

La proteína DKK-1 es conocida como un inhibidor de esta vía al actuar en el exterior de la célula, donde impide la unión efectiva de los factores Wnt a sus receptores en la membrana de las células. Para explicar la inesperada presencia y el papel de DKK-1 en el interior del núcleo, los autores investigaron su función en cultivos de células humanas de cáncer de colon.

Así comprobaron que DKK-1 se localiza en la cromatina activa, es decir, que está asociada a genes que están siendo expresados. "Estudios bioquímicos y funcionales han permitido identificar genes regulados por DKK-1 entre los que hay algunos marcadores de células troncales (stem) cancerosas, implicados en la detoxificación de fármacos como ALDH1A1 y REPS2, y otros en proliferación y supervivencia celular”, describen los investigadores.

Referencia bibliográfica:

Aguilera O, González-Sancho JM, et al. "Nuclear DICKKOPF-1 as a biomarker of chemoresistance and poor clinical outcome in colorectal cancer". Oncotarget. 2015 20;6(8):5903-17.