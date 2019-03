Nuevo ‘motor en rueda’ para vehículos eléctricos

Las instituciones Automotive Intelligence Center (AIC) y Tecnalia han presentado la última innovación tecnológica que han desarrollado sus investigadores en el campo del vehículo eléctrico: el denominado 'motor en rueda'.

El objetivo de este motor y su disposición es conseguir un mayor espacio en el interior del vehículo, lo que permitiría rediseñar el concepto actual que tenemos del vehículo eléctrico, al mismo tiempo de facilitar la conducción.

Esta tecnología es el resultado del proyecto europeo Eco-design and Validation of In-Wheel Concept for Electric Vehicles (EUNICE), que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos cuatro años.

Durante el proyecto se ha diseñado, desarrollado y validado un conjunto completo de motor en rueda que se ajuste a las necesidades de un vehículo eléctrico, superando con éxito todas las pruebas realizadas sobre estrés térmico en condiciones de operación extremas, paseo y comodidad, facilidad de conducción, seguridad y durabilidad para demostrar alta modularización de la arquitectura del coche.

La movilidad europea mediante vehículos eléctricos se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de la futura sociedad sostenible. Sin embargo, a pesar de la importancia que se prevé, existen todavía algunas dificultades tecnológicas en el almacenamiento energético y en la propia tracción de los vehículos.

Las soluciones basadas en el motor en rueda suponen un gran avance en este sentido, hasta el punto de dar lugar a una nueva generación de coches eléctricos.