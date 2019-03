Nuevas soluciones para evitar el crecimiento bacteriano en gasóleos

Existen numerosas especies de microorganismos que pueden adaptarse y vivir en el interior de los depósitos de almacenamiento de gasóleo de las estaciones de servicio. Estos microorganismos son capaces de usar el propio combustible como fuente de alimento, por tanto su crecimiento puede llegar a causar obstrucciones y corrosión en los sistemas de bombeo y almacenamiento, así como una alteración de la calidad del combustible.

Ahora investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Repsol han evaluado la eficacia de la aplicación de diferentes tratamientos con ultrasonidos y con la adición de numerosos compuestos (denominados biocidas), que son capaces de evitar el crecimiento de los microorganismos en los depósitos de combustible.

“Hemos observado que, para que se produzca el crecimiento de los microorganismos en el interior de los depósitos de almacenamiento de gasóleo, es necesaria la presencia inicial de agua. En estas circunstancias, los microrganismos comienzan a multiplicarse y, como resultado de su propia respiración y metabolismo, producen más agua que se va acumulando en la parte inferior, debido a su mayor densidad frente al gasóleo, acelerando así la proliferación de bacterias”, explica Luis Fernando Bautista, profesor e investigador de la URJC.

De todos los tratamientos estudiados, se ha comprobado que la adición de compuestos biocidas que sean solubles en agua produce los mejores resultados. De entre ellos, los que pertenecen a la familia de las oxazolidinas (compuestos que contienen un anillo con tres átomos de carbono, un átomo de oxígeno y otro de nitrógeno) han mostrado ser los más eficaces.

“Los tratamientos se han optimizado para minimizar las cantidades de biocida necesarias, de forma que eviten eficazmente el problema a la vez que no se ve afectada la calidad del combustible”, destaca el investigador y co

Estos resultados han sido publicados en la revista científica Fuel Processing Technology, en el artículo titulado ‘Evaluación de tratamientos mediante biocidas y ultrasonidos para evitar el crecimiento bacteriano en gasóleos’.

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigacion Estudio del crecimiento de microorganismos en instalaciones de almacenamiento de fracciones de petróleo, financiado por Repsol S.A. e integrado por investigadores del Centro de Tecnología de Repsol y de los departamentos de Tecnología Química y Energética, Tecnología Química y Ambiental, Tecnología Mecánica y Química Analítica y Biología, Geología, Física y Química Inorgánica de la URJC.

El principal objetivo del proyecto consiste en la identificación de los microorganismos capaces de crecer en el gasóleo, así como la definición de tratamientos preventivos eficaces que eviten la proliferación de microorganismos en el interior de los depósitos de almacenamiento de gasóleos.

