Nuevas pistas sobre el linfoma folicular y del linfoma difuso de células B grandes

Científicos del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca y del University of Nebraska Medical Center de Estados Unidos han publicado un artículo en la revista Blood que ayuda a comprender el origen del linfoma folicular y del linfoma difuso de células B grandes. En concreto, los expertos han demostrado que la inactivación del gen Crebbp afecta al desarrollo de células B y, además, coopera con la proteína BCL2, sobreexpresada en el desarrollo de linfoma.

El grupo, dirigido por el investigador del CIC Isidro Sánchez, definió pormenorizadamente en 2015 el patrón genético del linfoma folicular y su evolución. En aquel trabajo, los científicos lograron identificar genes mutados en el 96 % de los tumores de linfoma folicular, donde se mostró un papel destacado del gen Crebbp.

Cuando una mutación concreta se detecta en casi la totalidad de los casos, la comunidad científica intenta demostrar si dicha alteración es relevante e incluso si puede ser la causa de la enfermedad estudiada.

En esta ocasión, el gen Crebbp ha permitido explicar el mecanismo de evolución del linfoma folicular y promete ser una buena diana molecular para el desarrollo de fármacos.

Nuevos fármacos inhibitorios

En concreto, los expertos han demostrado que cuando el gen Crebbp sufre una deleción, es decir, cuando se produce pérdida, se genera linfoma difuso de células B grandes.

En cambio, cuando Crebbp está mutado, es decir, cuando se altera la secuencia, se genera linfoma folicular. En definitiva, dependiendo de este fallo acaba apareciendo una u otra enfermedad.

El trabajo se ha desarrollado en modelos animales de ratón y también ha demostrado que la pérdida de las firmas de Crebbp transcripcional y epigenética implica al gen Myc en la etiología de la enfermedad, así que este avance abre la puerta a desarrollar nuevos fármacos que inhiban a Myc.

Referencia bibliográfica:

Idoia García-Ramírez, Saber Tadros, Inés González-Herrero, Alberto Martín-Lorenzo, Guillermo Rodríguez-Hernández, Dalia Moore, Lucía Ruiz-Roca, Oscar Blanco, Diego Alonso-López, Javier De Las Rivas, Keenan Hartert, Romain Duval, David Klinkebiel, Martin Bast, Julie Vose, Matthew Lunning, Kai Fu, Timothy Greiner, Fernando Rodrigues-Lima, Rafael Jiménez, Francisco Javier García Criado, María Begoña García Cenador, Paul Brindle, Carolina Vicente-Dueñas, Ash Alizadeh, Isidro Sánchez-García and Michael R. Green. Crebbp loss cooperates with Bcl2 over-expression to promote lymphoma in mice. Blood 2017 :blood-2016-08-733469; doi: https://doi.org/10.1182/blood-2016-08-733469