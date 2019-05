Nueva herramienta para identificar los territorios con más riesgo de incendios

Partiendo de la relación existente entre las dinámicas del paisaje y el régimen del fuego, una investigación liderada por la profesora Cristina Montiel Molina, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha desarrollado una metodología que permite diferenciar los escenarios territoriales con distinto riesgo de incendio forestal utilizando sistemas de información geográfica y técnicas de análisis geográfico regional.

“Se trata de una metodología de carácter multiescalar que ha sido aplicada para definir los escenarios regionales del fuego en el ámbito montañoso del Sistema Central”, señala Montiel.

La identificación de los territorios más propensos a un determinado tipo de incendio –los escenarios del fuego– permite planificar tanto las medidas preventivas a corto, medio y largo plazo como las de pre-extinción en situaciones de máxima alerta por alto riesgo meteorológico.

Este trabajo, desarrollado por el grupo de investigación en Geografía, Política y Socioeconomia Forestal de la UCM y publicado en Journal of Environmental Management, explica y demuestra las causas estructurales de los incendios actuales y porqué se manifiestan de forma más o menos virulenta en unos lugares y otros.

“Estas causas son territoriales, tienen que ver con la forma en que se ha venido ocupando y gestionando el territorio desde mediados del siglo pasado. En el diálogo que siempre han mantenido el fuego y el paisaje se encuentran muchas claves del tipo de incendios al que nos enfrentamos”, explica la profesora Montiel.

Es la primera vez que se caracteriza y se cartografía con precisión las unidades territoriales de riesgo de incendios para adaptar los mecanismos de gestión del riesgo (en particular los de prevención y pre-extinción) al peligro actual.

En el Sistema Central se han identificado 18 clases de escenarios de fuego. / C. Montiel et al./Journal of Environmental Management

Al servicio de las comunidades autónomas

El trabajo publicado identifica 91 unidades territoriales en la región natural del Sistema Central, clasificadas en 18 clases de escenarios de fuego, que están relacionados con el comportamiento del fuego en relación con el uso del suelo y los sistemas de gestión del territorio.

Esta herramienta es útil para orientar la planificación y la gestión del territorio dirigida a la mitigación del riesgo de incendios, y para apoyar la toma de decisiones de los sistemas operativos de defensa en las fases de pre-extinción, a partir de una información territorial precisa. Son aplicaciones enmarcadas, por tanto, en el ámbito de la gestión de la incertidumbre ante el inevitable riesgo de incendios.

Tanto el método como los resultados ya publicados para la región del Sistema Central son directamente aplicables a cualquier otro ámbito del territorio español. “La decisión de extenderlo a otros espacios está sujeta a la voluntad política de las administraciones competentes en la materia en cada Comunidad Autónoma”, señala Montiel.

La experta concluye que su grupo de investigación ha manifestado su “disponibilidad e interés” de colaboración institucional por los cauces oficiales existentes para poner esta herramienta al servicio de la sociedad.

Referencia bibliográfica:

Montiel, C., Karlsson, O., Galiana, L., 2019. “Regional fire scenarios in Spain: linking landscape dynamics and fire regime for wildfire risk management”. Journal of Environmental Management, 233: 427-439. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.12.066