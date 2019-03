Una nueva especie de cangrejo porcelana aparece en el Caribe

Los cangrejos ermitaños, los rojos gigantes o los herradura no son realmente cangrejos, como tampoco lo son los cangrejos porcelana, a pesar de su nombre y aspecto. En los trópicos, estos crustáceos son diminutos –miden por lo general menos de 1,5 centímetros de ancho–, pero en aguas templadas, como las que bordean la costa de Chile, las especies pueden medir más de 9 cm.

Lo que los distingue de los verdaderos cangrejos es su mayor capacidad y facilidad de desprenderse de sus pinzas y patas para huir de los depredadores. Por esta razón adoptan el nombre de cangrejos porcelana.

Investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá y de la Universidad Justus-Liebig de Giessen en Alemania han identificado ahora una nueva especie de estos crustáceos decápodos a la que han denominado Pachycheles tuerkayi. El hallazgo, publicado en la revista Crustaceana, eleva a 50 el número de estos animales en el Atlántico occidental.

“Durante mucho tiempo, los científicos confundieron la nueva especie con otra especie muy similar llamada P. serratus que a menudo comparte el mismo hábitat”, comenta Alexandra Hiller, colaboradora en ambos centros científicos y coautora del trabajo.

“Parecen casi iguales y se encuentran en el sur del Mar Caribe. Sin embargo, la nueva especie tiene pinzas peludas y solo se encuentra a lo largo de las costas de Costa Rica, Panamá y Colombia, mientras que P. serratus se encuentra desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hasta Panamá y al sur de Venezuela”, subraya la investigadora.

P. tuerkayi lleva el nombre de Michael Türkay, jefe desde hace más de 30 años de la sección de crustáceos del Instituto de Investigación Senckenberg en Alemania y colega de Hiller y del autor principal, Bernd Werding, del departamento de Ecología Animal y Zoología Sistemática del centro alemán.

Dos especies muy similares

Los científicos recogieron muestras de P. tuerkayi y P. serratus bajo rocas de la costa de Santa Marta, Cartagena y el Golfo de Urabá (Colombia), y también de Bocas del Toro y playa Diablo (Panamá), y de Isla Margarita (Venezuela). “Comparamos el ADN ribosómico de estas dos especies con otras especies de Pachycheles y encontramos que eran muy diferentes, de hecho, más diferentes que los cangrejos del Atlántico y el Pacífico, separados por el Istmo de Panamá”, indica Hiller.

Los científicos describieron en total nueve especies nuevas de cangrejos porcelana, cuatro de las cuales fueron descubiertas en el Caribe y a lo largo de las costas del Pacífico de Colombia y Panamá. Los autores han identificado más de 20 pares de especies hermanas de cangrejo porcelana –una especie a cada lado del Istmo de Panamá–.

Los especímenes utilizados para describir la nueva especie serán depositados en las colecciones del Museo de Historia Natural Marina de Colombia, así como en el Senckenberg Research Institute de Frankfurt en Alemania.

Referencia bibliográfica:

Werding, B. and Hiller, A. 2017. “Description of a new species of Pachycheles (Decapoda, Anomura, Porcellanidae) from the Southern Caribbean Sea” Crustaceana 90(7-10) 1279-1288.