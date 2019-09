Los resultados de las pruebas PISA revelan que las mujeres superan a los hombres en rendimiento, independientemente del tipo de prueba, según investigadores de la Universidad de las Islas Baleares y de la Universidad Erasmo de Róterdam (Holanda).

La brecha de género favorece a las mujeres cuando se trata del rendimiento en el transcurso de la realización de pruebas de conocimientos. Así lo pone de manifiesto un trabajo publicado recientemente en la revista Nature Communications por los investigadores Pau Balart, del departamento de Economía de la Empresa de la Universidad de las Islas Baleares, y Matthijs Oosterveen, del departamento de Economía de la Universidad Erasmo de Róterdam.

En el marco de este trabajo, los investigadores han llevado a cabo dos estudios para investigar el rendimiento durante el transcurso de las pruebas de conocimientos y sus implicaciones en las brechas de género.

Diferencias por materias

En el primer estudio, utilizaron datos de las pruebas PISA, una prueba estandarizada internacional que se hace cada tres años para evaluar el rendimiento de los alumnos de 15 años en materias como matemáticas, ciencias y lectura.

Utilizando datos de las pruebas realizadas en 2006, 2009, 2012 y 2015, Balart y Oosterveen observaron que, al empezar la prueba, las mujeres superaron los hombres en las pruebas de lectura, mientras que los hombres superaron las mujeres en las pruebas de matemáticas y ciencias, lo cual arrecia los estudios previos.

Sin embargo, independientemente del tipo de prueba, las mujeres mostraron más capacidad para sostener el rendimiento durante la prueba. Así, para más del 20 % de los países incluidos en el estudio, la brecha de género en matemáticas y ciencias quedó compensada o se revirtió después de dos horas de examen.

Disparidad en el rendimiento

En un segundo estudio, los autores analizaron un conjunto de datos provenientes de 441 pruebas de matemáticas de una duración variable. En este caso, los resultados obtenidos mostraron que las pruebas más largas se asociaron con una brecha de género más estrecha. Es decir, cuanto más larga era la prueba, menos diferencias había en los resultados entre hombres y mujeres, a pesar de las diferencias detectadas en esta asignatura en el primer estudio.

La implicación más notable del estudio consiste a subrayar que las mujeres tienen más habilidad a la hora de sostener el rendimiento durante una prueba cognitiva, una fortaleza que merece visibilidad y reconocimiento.

Además, si bien el tamaño y la relevancia estadística de los resultados logrados varían de un país a otro, vistos los resultados, los investigadores consideran razonable señalar que esta diferencia de género es evidente en la mayoría de los países de los cuales se tienen datos, aunque presenten características y pertenezcan a culturas muy diferentes.

Referencia bibliográfica:

Balart, P.; Oosterveen, M. "Females show more sustained performance during test-taking than males". Nature Communications 10:3798 (2019) doi: 10.1038/s41467-019-11691-y