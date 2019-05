El 10% de las muertes en pacientes con VIH se debe a infección por criptococo

La meningitis por criptococo causa aproximadamente una de cada diez muertes en pacientes con VIH, según un estudio de autopsias realizadas en Mozambique y Brasil y coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por “la Caixa”.

El criptococo es un hongo oportunista que se encuentra en el ambiente pero que puede causar infecciones graves, especialmente en personas con un sistema inmunitario débil. De hecho, la meningitis por criptococo es la segunda causa de muerte en personas con VIH, después de la tuberculosis. Se estima que en 2014 la meningitis por critpococo causó más de 130.000 muertes en África subsahariana.

Las dos especies que suelen causar infecciones en el ser humano son Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti, la cual se describió hace relativamente poco. Aunque C. neoformans parece predominar en pacientes con VIH, se sabe relativamente poco sobre la epidemiología y presentación clínica de infecciones por C. gatti, particularmente en África.

En este estudio, que se llevó a cabo en el marco del proyecto CADMIA, los autores determinaron las muertes por criptococo en una serie de autopsias practicadas en dos hospitales situados en áreas con alta prevalencia de VIH: Mozambique y la Amazonia brasileña. Además, realizaron una caracterización detallada de las criptococosis fatales.

Muertes en la primera semana

De las 284 autopsias diagnósticas completas realizadas (223 en Maputo, Mozambique y 61 en Manaos, Brasil), 163 (el 57%) resultaron positivas para VIH, y 16 de estos pacientes (el 10%) murieron a causa de infección por criptococo.

C. neoformans fue responsable de dos terceras partes de dichas infecciones, mientras que el resto fue causado por C. gatti, que también se detectó en el único paciente negativo para VIH que murió por criptococosis. “Este es el primer estudio que documenta infecciones por C. gatti en Mozambique”, explica Juan Carlos Hurtado, primer autor del estudio.

El análisis de los síntomas y el manejo clínico de estos casos reveló que, para la mayoría de pacientes, no se sospechó infección por criptococo y que el 75% de los mismos murieron en la primera semana tras ingresar al hospital.

“Nuestro estudio resalta que aún hoy en día, la mortalidad por criptococo en pacientes con VIH es muy importante, y respalda las recomendaciones actuales de cribaje y tratamiento preventivo para criptococo”, añade Miguel J. Martínez, investigador de ISGlobal y coordinador del estudio.

