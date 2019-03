Motivos de los estudiantes universitarios para hacer ejercicio

La investigadora de la Universidad de Sevilla (US) Carolina Castañeda ha analizado la relación de los estudiantes con la actividad física. Sus resultados recogen los principales motivos por los que los alumnos hacen deporte, abandonan dicha práctica o no la han realizado nunca, dilucidando las posibles diferencias existentes en dichos motivos según el sexo del alumnado.

El estudio contó con una muestra de 1.085 estudiantes, de los que 569 eran mujeres, con una edad media de 21 años. A los participantes se les aplicó un cuestionario ad hoc donde se recogían variables sociales, ambientales e individuales. “El estudio de estas variables es un factor clave para favorecer la iniciación a la práctica, la adherencia a la misma y evitar el abandono, pues permite conocer por qué las personas eligen unas actividades u otras y los factores que para ellos son determinantes a la hora de continuar practicando dicha actividad o decidir abandonarla”, destaca la investigadora.

Los resultados obtenidos muestran que el alumnado de la Universidad de Sevilla que realiza alguna actividad física y deportiva valora principalmente los motivos relacionados con la salud y las relaciones sociales. En concreto, el motivo más valorado fue por mantenerse en forma, seguido de cerca por la salud, la satisfacción personal y la diversión.

No obstante, existen diferencias significativas entre los motivos más valorados por los estudiantes y las estudiantes de la US. Así, los chicos se inclinan por las razones relacionadas con el disfrute y las relaciones sociales, mientras que ellas conceden más importancia a los aspectos relacionados con la salud y la estética. Esto parece constituir una tendencia recogida en otras investigaciones previas que analizaban también las motivaciones más aludidas por universitarios y universitarias.

Respecto a los motivos para no hacer deporte aducidos por el alumnado universitario, tanto quienes abandonaron la práctica de actividad física como quienes declararon no haber practicado nunca, los más determinantes eran motivos de carácter extrínseco, relacionados con la disponibilidad temporal, la falta de tiempo y el salir cansado de los estudios o el trabajo. Aquellos que nunca habían realizado práctica deportiva alguna señalaron también aspectos importantes como la pereza o la desgana, motivos de carácter intrínseco y relacionados directamente con la falta de gusto hacia la actividad física y deportiva.

También se observaron diferencias significativas entre universitarios y universitarias que habían abandonado la práctica de alguna actividad física, pues ellas valoraban más que ellos una oferta de práctica amplia y adecuada a sus intereses y necesidades, siendo éste un factor con más peso para ellas a la hora de haber dejado de practicar deporte.

Falta de tiempo y pereza

Resulta llamativo, y se ha observado a través de numerosas investigaciones, que la falta de tiempo, junto con la pereza y la desgana, son motivos de los más aludidos por quienes no practican actividad física y deportiva en todas las franjas de edad. En el primer caso se trata de un motivo de carácter extrínseco, mientras que en los casos siguientes se trata de motivos de carácter intrínsecos.

No obstante, todos resultan condicionantes para los niveles de práctica de la población, pero igualmente todos serían abordables desde un punto de vista formativo. “En el caso de la falta de tiempo, se podría mejorar la gestión del uso del tiempo y ampliar la oferta deportiva en horarios más amplios y asequibles para los jóvenes, mientras que en los otros casos, más relacionados con el descontento hacia la práctica y la falta de satisfacción ante necesidades específicas, se podría abordar a través de una oferta de práctica más amplia acorde de manera concreta a los intereses de dicho colectivo”, subraya Castañeda.

El conocimiento de estos motivos, por tanto, resulta vital para poder desarrollar programas de intervención eficaces y duraderos que permitan incluir la práctica de actividad física y deportiva dentro del estilo de vida saludable de los jóvenes universitarios.

