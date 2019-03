Monitorizar el tratamiento con Sintrom para personalizar las terapias

Científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) han desarrollado un dispositivo biosensor que permite la monitorización de los anticoagulantes como el Sintrom (acenocoumarol) para lograr una terapia personalizada en la que el paciente o su médico puedan regular la dosis y conseguir el efecto óptimo.

El grupo NanoB2A del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y del CIBER-BBN, con la investigadora del CSIC Laura Lechuga al frente, ha diseñado este dispositivo plasmónico, que contiene unas nanoestructuras de oro en las que se pueden unir bioreceptores específicos que detectan biomarcadores de una manera reproducible y exacta, necesitando solo una pequeña muestra de sangre del paciente, sin necesidad de realizar un tratamiento previo.

Anteriormente, el grupo Nb4D del CIBER-BBN y el CSIC, liderado por la investigadora M. Pilar Marco, había producido anticuerpos específicos capaces de reconocer Sintrom y demostrado su utilidad en un estudio clínico utilizando una técnica inmunoanalítica de alta capacidad de procesado de muestras.

Estos resultados apuntaron al interés de desarrollar un dispositivo biosensor automatizado que pudiera ajustar la dosis de este anticoagulante oral de forma individualizada. El nuevo trabajo ha sido publicado recientemente en la revista Biosensors and Biolectronics.

Control de la medicación

Tal y como indica Laura Lechuga, “estudiamos las condiciones óptimas para desarrollar este dispositivo biosensor obteniendo una excelente sensibilidad para detectar el anticoagulante, lo que nos indica que es posible medir concentraciones muy bajas de este fármaco”.

Al ser una tecnología cuantitativa y altamente sensible, este diseño es muy adecuado para su uso en centros clínicos para mantener una medida constante de este medicamento o incluso para que los propios pacientes puedan realizar el autocontrol de la medicación, algo clave en personas medicadas con anticoagulantes.

A un paciente que padece una enfermedad cardiovascular o un desorden tromboembólico se le debe suministrar anticoagulantes como como el Sintrom para evitar que se formen coágulos. Pero este tratamiento tiene riesgos, explican las investigadoras del CIBER-BBN.

“Si la dosis es baja, no tendría el efecto requerido y puede producirse coagulación de la sangre y por el contrario, si la dosis es muy alta puede desencadenar otro tipo de efectos secundarios como hemorragias internas, y esto se debe a que la dosis adecuada depende de muchos factores como el peso, edad, alimentación e interacción con otros medicamentos”, concluye.

