La mitad de las aves rapaces que se reproducen en el Norte de África están en peligro de extinción

La primera evaluación de las aves rapaces en el Norte de África para la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) muestra que casi la mitad de las especies con poblaciones reproductoras en la región están amenazadas de extinción.

Tres especies han sido clasificadas como extintas regionalmente. Tanto el buitre negro (Aegypius monachus) como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) llevan durante décadas sin observase como reproductoras en el Norte de África, mientras que el azor lagartijero oscuro (Melierax metabates) fue declarado regionalmente extinto en 2007.

El uso de pesticidas y raticidas en la agricultura puede tener un impacto negativo en el éxito de la reproducción de las aves rapaces

Las principales amenazas actuales para las aves rapaces de esta región son la caza y el comercio ilegal, el envenenamiento y la interacción con infraestructuras tales como las líneas eléctricas, las cuales están reduciendo las poblaciones reproductoras. Otro peligro importante es el uso de pesticidas y raticidas en la agricultura, que pueden tener un impacto negativo en el éxito de la reproducción, así como provocar una disminución de la densidad de presas y la intoxicación secundaria por el consumo de cadáveres contaminados.

A esto se suma, además, la pérdida de hábitats forestales, agroecosistemas y humedales, que de una forma u otra afecta potencialmente a la mayoría de las especies presentes en esta zona.

La falta de datos dificulta su conservación

El informe de UICN también destaca la escasez de datos sobre aves rapaces en la región del Norte de África. Existe una falta significativa de información sobre la distribución, el tamaño de la población y las tendencias, así como las amenazas, con un 42% de las especies con tendencias poblacionales desconocidas.

“A pesar de las limitaciones del conocimiento actual sobre conservación, está claro que se necesita con urgencia una estrategia para proteger a las aves rapaces en el Norte de África. No actuar con rapidez podría provocar el colapso de las poblaciones regionales de aves rapaces y tal vez de los numerosos ecosistemas en los que las aves rapaces juegan un papel clave”, destaca Hichem Azafzaf, coordinador del programa científico de la asociación Les Amis des Oiseaux (AAO/BirdLife, Túnez).

Esta evaluación tiene como objetivo proporcionar una línea de base para desarrollar acciones de conservación y monitorización de las poblaciones reproductoras y su distribución con el fin de comprender su estado de conservación y para determinar, proteger y gestionar los sitios de reproducción potenciales y las áreas clave de dispersión.

Este informe tiene como objetivo comprender el estado de conservación de estas aves, así como determinar, proteger y gestionar los sitios de reproducción potenciales

“La gestión de las especies solo puede ser efectiva con una comprensión clara del estado de conservación de los taxones que pretendemos proteger. Por lo tanto, es necesario realizar una investigación y un seguimiento colaborativos, especialmente sobre el tamaño y la distribución de las poblaciones reproductoras y el impacto específico de las amenazas sobre ellas. Tenemos que abordar estas lagunas si realmente queremos preservar la biodiversidad de las rapaces en el Norte de África”, comenta Fabrice Cuzin, punto focal para la preparación de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Rapaces de Marruecos.

Las aves rapaces son elementos fundamentales en la red trófica como depredadores y carroñeros, lo que los convierte en buenos indicadores de la salud de los ecosistemas. / Rachid El Khamlichi | UICN

Clave para el funcionamiento del ecosistema

Las aves rapaces son organismos clave para el funcionamiento de los ecosistemas y brindan varios servicios ambientales vitales para el bienestar humano, como el control de plagas de roedores, la eliminación de restos de animales muertos mediante la recolección de residuos y la generación de riqueza a través del ecoturismo. Además, son elementos fundamentales en la red trófica como depredadores y carroñeros, lo que los convierte en buenos indicadores de la salud de los ecosistemas.

Las aves rapaces brindan varios servicios ambientales vitales para el ser humano, como el control de plagas de roedores o la eliminación de restos de animales muertos

“Un mejor conocimiento sobre la biodiversidad, incluidas las amenazas y las medidas de conservación, ayudará a impulsar las acciones de conservación. Esta Lista Roja es una prueba más de que los esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad en la región necesitan un gran impulso en los próximos años para salvaguardar el capital natural para las generaciones futuras”, explica Antonio Troya, director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN.

Este informe es parte de las actividades del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN (UICN-Med) que contribuyen al Plan de Acción MAVA M7-Reducción de la mortalidad de aves migratorias y buitres. Un esfuerzo conjunto de BirdLife International, la Fundación para la Conservación del Buitre (VCF), Tour du Valat, Euronatur, WWF-España y WWF-Grecia con el objetivo de mejorar los hábitats de las aves y minimizar o eliminar la matanza intencional y accidental de especies de aves prioritarias.

Referencia:

Garrido López et al. “The conservation status and distribution of the breeding birds of prey of North Africa”. [[LINK:EXTERNO|||%20https://portals.iucn.org/library/node/49778|||IUCN: Gland, Switzerland ]](2021)