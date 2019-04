El milano real, al borde de la extinción en Andalucía

El milano real (Milvus milvus) podría desaparecer en Andalucía durante los próximos 20 años si no se toman medidas. Así concluye un trabajo realizado por un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha documentado con gran detalle el deterioro que han sufrido las poblaciones de esta especie desde los años sesenta hasta la actualidad.

Según el trabajo, publicado en la revista Endangered Species Research, los últimos milanos reales aún no se han extinguido porque existe el área protegida del Parque Nacional de Doñana (en Huelva) donde habita la última treintena de parejas.

“A lo largo de seis décadas hemos documentado una silenciosa disminución gradual de los efectivos de esta especie, una marcada contracción de su área de distribución y un deterioro de su capacidad reproductiva”, explica el investigador del CSIC Fabrizio Sergio, que trabaja en la Estación Biológica de Doñana.

“Estos fenómenos a nivel regional se ven replicados en el interior del Parque Nacional de Doñana, sólo que aquí, al ser un área protegida, ocurren a una velocidad mucho más lenta y se genera la falsa sensación de que todo está en orden dentro de las zonas protegidas”, añade.

El milano real es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae. Esta rapaz mediana de vuelo ágil es similar en aspecto al milano negro, del que se distingue por su color más rojizo y su cola más larga y ahorquillada.

Las amenazas potenciales a las que se enfrentan incluyen el uso de ilegal de venenos, la electrocución, la disminución de poblaciones presa, la transformación del hábitat, la exposición a contaminantes, el incremento de la competición con otras especies y el aumento de la presión de la predación.

Milano real en vuelo en Gredos / Arturo de Frias Marques

El estudio, que pone de manifiesto la utilidad de los parques nacionales como zonas clave para la protección de fauna en peligro de extinción, también subraya que las reservas y parques nacionales no son una solución definitiva a los problemas de conservación.

Es decir, las áreas protegidas pueden camuflar en cierto modo la existencia de tales problemas, pues los descensos poblacionales se prolongan en el tiempo con tal lentitud que pueden pasar desapercibidos mirando una "foto fija" y dificultar la detección de problemas y la toma de decisiones.

La gravedad del problema solo resulta evidente al analizar tendencias a largo plazo y gran escala, o bien cuando acontece una caída drástica y extrema de la población.

Un estudio exhaustivo

Durante la investigación, los científicos llevaron a cabo una recopilación bibliográfica histórica de la abundancia y distribución del milano real a escala regional. Luego, realizaron un trabajo exhaustivo de recopilación, filtrado y organización de la información acumulada en los diarios de campo de naturalistas, biólogos, guardas y fotógrafos que han trabajado o visitado Doñana desde los años sesenta.

Por último, completaron esa información con el seguimiento de campo pormenorizado que la Estación Biológica de Doñana, el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales y el personal propio del Espacio Natural Protegido ha realizado recientemente.

Entre las conclusiones de este trabajo, destaca el declive del 95 % que ha sufrido la especie fuera de Doñana, un descenso producido a lo largo de las últimas cuatro décadas. De unas 80 parejas en los años ochenta (cuando, fuera de Doñana, el milano real ocupaba Sierra Morena, el entorno de Cazorla y la desembocadura del Odiel), se ha pasado a tan solo tres parejas en la actualidad.

De los noventa hasta hoy, se ha hecho un seguimiento de campo muy pormenorizado, localizando cada pareja y monitorizando su éxito reproductor anualmente. “Con esta información, se hizo patente la creciente importancia de Doñana para la conservación de esta especie. En los años setenta y ochenta, Doñana alojaba aproximadamente el 50 % de los milanos andaluces y actualmente aloja a más del 96 % de la población”, destaca Sergio.

Sin embargo, dentro de Doñana, la población ha pasado de unas 70 parejas en los años ochenta a solo 37 en 2017 y 28 en 2018 –se trata de un descenso de más del 50 %, tanto como la contracción espacial de su distribución dentro del parque–. Asimismo, el deterioro del éxito reproductor ha sido muy marcado a lo largo de este periodo.

Actualmente, más del 70 % de las parejas no consigue llevar a cabo con éxito una reproducción anual. Se ha pasado de una media de 100 nuevos milanos nacidos anualmente en Doñana en los años ochenta, a una media de 10 en la actualidad (con mínimos de tres polluelos volados anualmente en toda el área protegida).

Parque Nacional de Doñana / Ángel Felicísimo / Wikipedia

Actuar con urgencia

Según los investigadores, la identificación, localización y eventual corrección de estas amenazas debe realizarse con urgencia.

“Es prioritario conocer el papel que tienen estos factores sobre el descenso poblacional detectado. Es probable que existan interacciones entre estos problemas y el cambio climático y ya hemos iniciado un estudio sobre el sistema hormonal y su relación con la capacidad de respuesta a determinados aspectos ecológicos en esta especie y sus más acusados competidores”, afirma el investigador del CSIC en Doñana Julio Blas, otro de los autores del trabajo.

Los expertos recomiendan iniciar un programa de marcaje con localizadores GPS que actúen como equipos de vigilancia remota, permitan identificar espacial y temporalmente a los individuos, localizar en tiempo real dónde se produce la mortalidad, y actuar con celeridad para corregir los problemas detectados.

“Si conseguimos aumentar la supervivencia adulta hasta alcanzar los valores máximos registrados en la bibliografía, en solo diez años sería posible recuperar el umbral de 70 parejas que existían en los años ochenta”, concluye Blas.

Referencia bibliográfica:

Fabrizio Sergio, Alessandro Tanferna, Javier Chicano, Julio Blas, Giacomo Tavecchia y Fernando Hiraldo. "Protected areas under pressure: decline, redistribution, local eradication and projected extinctionof a threatened predator, the red kite, in Doñana National Park, Spain". Endangered Species. Research. DOI: 10.3354/esr00946