Los menores de 70 años que nacieron con bajo peso tienen tres veces más riesgo de covid grave

La mayoría de pacientes menores de 70 años tienen formas muy leves de covid-19, pero en un pequeño porcentaje hay complicaciones graves y se desconoce el motivo. Por ello, un equipo investigador del Clínic-IDIBAPS puso en marcha una investigación para conocer las causas.

“Sabemos que haber nacido con bajo peso predispone a tener ciertas enfermedades en la vida adulta, como infarto de miocardio, diabetes o hipertensión”, explica Fàtima Crispi, coordinadora del trabajo. “El objetivo de este estudio fue evaluar si el hecho de haber nacido ‘pequeño’ también es un factor de riesgo para desarrollar una covid grave”.

Estos resultados son totalmente nuevos y creemos que muy relevantes. Nos podrán ayudar a identificar mejor los pacientes menores de 70 años de mayor riesgo con la covid y adecuar así su tratamiento

Fàtima Crispi

Así, se reclutaron 397 pacientes de entre 18 y 70 años con SARS-CoV-2 atendidos en el Hospital Clínic a los que se les preguntó por el peso al nacimiento. El 15 % de los pacientes requirieron ingreso en UCI y los investigadores pudieron identificar como factores de riesgo independientes de dicho ingreso las siguientes variables: edad, sexo masculino, hipertensión previa, y bajo peso al nacimiento.

Con respecto a esta última variable, los expertos observaron que nacer con bajo peso provoca tener hasta tres veces más riesgo de acabar en la UCI por una covid grave. Dada la relevancia del hallazgo, se intentó validar en otra muestra. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista Scientific Reports.

Se hizo una encuesta online anónima de donde se obtuvieron datos de 1.822 adultos (18-70 años) que reportaban covid-19 con prueba PCR positiva donde un 2,5 % ingresaron en UCI. Se aplicó el mismo modelo y se validó, confirmando el valor predictivo independiente del bajo peso al nacimiento para necesidad de ingreso en UCI por coronavirus.

“Estos resultados son totalmente nuevos y creemos que muy relevantes. Nos podrán ayudar a identificar mejor los pacientes menores de 70 años que tienen mayor riesgo con la covid y adecuar su tratamiento y manejo de la enfermedad”, concluye Crispi.

Referencia:

Crispi F. Et al.: Low birth weight as a potential risk factor for severe COVID-19 in adults. Sci Rep. 2021 Feb 3;11(1):2909. doi: 10.1038/s41598-021-82389-9.