Membranas artificiales con nanopartículas de oro

Con la intención emular procesos naturales útiles para la ciencia y la tecnología, un equipo de investigación de las Universidades de Córdoba, Complutense de Madrid y Münster (Alemania) presenta una combinación de nanopartículas metálicas y moléculas orgánicas para imitar el proceso bioquímico que permite la formación de las membranas celulares.

Se trata de un nuevo sistema híbrido, cuyos detalles publica la revista Journal of the American Chemical Society, basado en el autoensamblaje de las nanopartículas mediante la asociación con moléculas sintetizadas expresamente para esta función.

Mediante un estímulo mecánico sobre las nanopartículas, los autores han conseguido replicar el proceso bioquímico de las membranas dando lugar a la formación de nuevas microestructuras membranosas con mecanosensibilidad.

“La formación de membranas celulares no es un proceso bioquímico cualquiera; es un paso crucial en el origen de la vida, en el que la maquinaria bioquímica se incluye dentro de un contenedor y comienza a replicarse”, recuerda el profesor Juan José Giner, coutor e investigador del programa ‘Ramón y Cajal’ en la Universidad de Córdoba y el Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y Nanoquímica.

El investigador destaca que los resultados de este trabajo de investigación básica podrían tener aplicación en nuevos materiales o tecnologías.

Multitud de aplicaciones de los nuevos materiales

El diseño de nuevos materiales ha posibilitado en la última década importantes avances tecnológicos en ámbitos tan diferentes como la electrónica, la biomedicina o la construcción. Desde hormigones con mayor capacidad aislante a válvulas cardíacas, medicamentos o tejidos impermeables, la nanotecnología ha facilitado materiales que han revolucionado algunos de esos sectores productivos.

En la Universidad de Córdoba, la investigación relacionada con la nanotecnología es desarrollada por los investigadores del Instituto Universitario de Química Fina y Nanoquímica creado en 1994.

Referencia bibliográfica:

João Paulo Coelho, María José Mayoral, Luis Camacho, María T. Martín-Romero, Gloria Tardajos, Iván López-Montero, Eduardo Sanz, David Ávila-Brande⊥, Juan José Giner-Casares, Gustavo Fernández and Andrés Guerrero-Martínez (2016) “Mechanosensitive Gold Colloidal Membranes Mediated by Supramolecular Interfacial Self-Assembly". Journal of The American Chemical Society, 2017, 139 (3), pp 1120–1128. DOI: 10.1021/jacs.6b09485