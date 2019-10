El nivel de autoconciencia o conciencia de déficit –entendido como la capacidad que tiene la persona de reconocer que ha sufrido un daño cerebral y la discapacidad que se deriva del mismo– es uno de los aspectos más complejos a los que hacen frente afectados, familiares y personal clínico a la hora de abordar la recuperación y el tratamiento de este tipo de patologías.

Conscientes de la importancia de que los pacientes desarrollen una percepción ajustada de los daños sufridos para facilitar su recuperación y readaptación a su vida diaria, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han participado en un estudio que desarrolla un sistema de rehabilitación de la autoconciencia y analiza el modo en que se desenvuelven en su día a día.

“El daño cerebral adquirido implica, en muchos casos, una mayor dificultad por parte de la persona para percibir la discapacidad derivada de esas lesiones”, explica Javier Pacios, investigador del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional del Centro de Tecnología Biomédica de la UPM.

“Esto hace que los pacientes no tengan una percepción realista ni del daño que sufren ni de los beneficios que pueden derivarse de la rehabilitación. Su nivel de motivación hacia el tratamiento es bajo y sus expectativas sobre sus capacidades demasiado altas. Como resultado de todos estos factores, en muchos casos tienen problemas para adaptarse a su nueva vida, por lo que su calidad de vida se ve aún más perjudicada”, añade el investigador.

Los autores han desarrollado un programa de rehabilitación de la conciencia de déficit que ya testaron en trabajos anteriores, centrándose en este caso en analizar hasta qué punto esa mejora en su nivel de conciencia puede ayudarles a mejorar su independencia en su vida cotidiana. Para ello, el equipo en el que participa Javier Pacios tomó una muestra de 56 pacientes del CEADAC.

Los investigadores dividieron el nivel de autoconciencia de los pacientes en tres grandes categorías: su conciencia de la lesión, entendida como su capacidad para discernir que ha sufrido un daño cerebral; su conciencia del déficit, que hace referencia a la capacidad del paciente para reconocer las dificultades físicas, sensoriales o cognitivas derivadas del daño cerebral; y por último su conciencia de la discapacidad, que mide si el paciente es consciente de tener dificultades a la hora de realizar actividades cotidianas como cocinar, hacer las tareas domésticas, cuidar de un niño o una mascota o incluso estudiar.

El primer paso hacia la recuperación

Para rehabilitar los problemas en conciencia de déficit en cada una de esas tres esferas, los expertos emplearon un protocolo desarrollado por los clínicos del área de Neuropsicología del CEADAC y cuya eficacia ya había sido evaluada. “Nuestros estudios anteriores nos permitieron observar que este tipo de intervención produce una mejoría en los diferentes niveles de consciencia, lo que nos llevó a estudiar si ello redundaba también en una mayor funcionalidad en su vida diaria”.

Los pacientes del grupo de control, que no habían sido sometidos al protocolo específico para la mejora de la conciencia del déficit, mostraron una leve mejora de su funcionalidad. Por su parte, aquellos pacientes que sí se habían sometido al protocolo específico diseñado por los investigadores, mostraron una mejoría más acusada de su nivel de conciencia que redundó en una independencia funcional mucho mayor a la hora de realizar sus tareas cotidianas.

“Los resultados son prometedores y ponen de manifiesto la importancia de desarrollar programas específicos para el entrenamiento de la conciencia de déficit en los enfermos con daño cerebral adquirido. Y lo que es más importante, nuestro trabajo muestra una correlación entre el nivel de mejoría alcanzado en el campo de la conciencia y el grado de independencia adquirido por los pacientes en actividades cotidianas”, añade Pacios.

El trabajo, publicado en la revista Brain Impairment, proporciona la evidencia clínica necesaria para que los especialistas consideren los niveles de autoconciencia como un elemento fundamental a la hora de intervenir en el daño cerebral adquirido. “Supone una nueva forma de abordar el tratamiento de la enfermedad y abre un nuevo campo de estudio a los profesionales de la salud”, concluye Pacios.

