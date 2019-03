Mejora nuestra comprensión del desarrollo del cáncer de páncreas

Investigadores del Instituto de Ontario para la Investigación del Cáncer (OICR) y de la Red Universitaria de Salud (UHN, por sus siglas en inglés), liderados por Faiyaz Notta, Thomas Hudson y Steven Gallinger, han descubierto nuevos hallazgos que desafían las creencias actuales acerca de cómo y por qué es tan agresivo el cáncer de páncreas.

El estudio, publicado esta semana en la revista Nature, confirma una hipótesis formulada hace más de diez años por Francisco X. Real, catedrátido del departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y líder del grupo de Carcinogénesis Epitelial del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

El cáncer de páncreas a menudo surge de repente y suele ser inoperable en el momento en que se diagnostica. La tendencia de esta enfermedad mortal a manifestarse casi siempre en una etapa avanzada ha sido durante mucho tiempo un misterio médico.

Usando la secuenciación de todo el genoma a partir de poblaciones celulares tumorales puras, un equipo ha reconstruido la historia del desarrollo de este cáncer en 100 tumores independientes. Inesperadamente, han visto que muchas de las alteraciones que se cree que causan la enfermedad se dan “a la vez”, y no de manera secuencial, de forma similar a la idea del "big bang".

El cáncer de páncreas es una forma muy agresiva y mortal. Se espera que sea la segunda causa principal de muerte relacionada con la patología en 2030. La mejora de los resultados clínicos, sin embargo, se muestra muy difícil, haciendo evidente la urgente necesidad de conseguir avances científicos en el campo.

Cuando iniciamos este proyecto hace muchos años, quisimos mejorar nuestros conocimientos sobre el progreso clínico del cáncer de páncreas”, comenta Notta, miembro del OICR y autor principal del estudio. Los hallazgos experimentales confirman la hipótesis planteada por Real en un artículo en el que proponía un modelo “catastrófico” de la progresión del tumor.

“Esta enfermedad puede pasar de ser un cáncer local, limitado al páncreas, a convertirse en metastásico muy rápidamente. La visión tradicional de la biología de la enfermedad no concuerda con lo que ocurre clínicamente, y es difícil seguir adelante en el intento de encontrar nuevos tratamientos si no se puede vincular la biología del tumor con su realidad clínica. Nuestros hallazgos muestran un camino muy diferente de cómo se desarrolla esta enfermedad y sitúan el problema clínico del cáncer en una perspectiva mejorada. Ahora podemos saber por qué es tan agresivo y avanza tan rápidamente”.

Identificar mejores estrategias de diagnóstico

“El cáncer de páncreas es uno de los tipos más mortales de tumor y sigue siendo uno de los menos entendidos", afirma Gallinger, jefe del Programa de Oncología Quirúrgica hepatobiliar / pancreática del UHN y el Hospital Monte Sinaí y líder de PanCuRx. "Estos resultados nos proporcionan una nueva comprensión de cómo se desarrolla el cáncer de páncreas y nos marcan el camino a seguir para identificar mejores estrategias de diagnóstico y orientar esta terrible enfermedad.”

Real, por su parte, opina que “el cáncer de páncreas representa un problema tan difícil de abordar que son necesarios muchos pasos, aunque sean pequeños, para avanzar. Conocer su ‘personalidad’ debería ayudarnos a plantear mejores estrategias terapéuticas”.

Y sobre los descubrimientos recientes, añade que estas “afectan a las estrategias de detección precoz del cáncer de páncreas y nos hacen sospechar que las dificultades serán mayores que las que esperábamos porque el tumor se desarrolla frecuentemente de una forma ‘brutal’, catastrófica. Por tanto, es posible que haya poco tiempo útil para identificarlo en sus iniciales.” Sin embargo, “un tumor que evoluciona genómicamente de una manera tan aberrante podría ser particularmente sensible a algunos fármacos, aunque ésta es una cuestión que se debe demostrar.”

Los resultados abren nuevas vías que podrían conducir a la capacidad de diagnosticar mejor el cáncer de páncreas, predecir cómo se va a desarrollar y determinar cómo y cuándo hará metástasis. Estos descubrimientos también podrían ser aplicables a otros tipos de tumores agresivos. Nuevos enfoques para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas utilizar esta información podría conducir a mejores resultados para los pacientes.

Referencia bibliográfica:

Fayaz Notta et al. A renewed model of pancreatic cancer evolution based on genomic rearrangement patterns. Nature, Octubre 2016. doi:10.1038/nature19823