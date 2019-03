La mayor amenaza de este gato salvaje chileno es la división de su hogar

Estudios realizados por la Universidad de Kent (Inglaterra) han demostrado que la fragmentación del hábitat y la subdivisión de las propiedades rurales son las principales amenazas para la supervivencia del gato güiña chileno (Leopardus guigna)​.

La especie, catalogada como 'vulnerable' en la lista roja de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) desde 1996, ha visto reducido su hábitat en un 70% desde 1970. En la actualidad, se estima que existen 10.000 ejemplares en libertad.

Tradicionalmente, se pensaba que la población del felino estaba amenazada sobre todo por unos enfurecidos granjeros en defensa de sus explotaciones avícolas. Sin embargo, los resultados demuestran que la deforestación y los ataques de los granjeros no son la causa directa. Tan solo un 10% de las personas consultadas en la región de la Araucanía reconocen haber abatido una güiña en los últimos diez años.

Según un estudio, publicado en el Journal of Applied Ecology, la fragmentación del hábitat y la subdivisión del terreno tienen un impacto mucho más grande en la güiña chilena. "Esto es debido a que hay un mayor riesgo de interacción con humanos en áreas donde hay más granjas, mayor consumo de recursos naturales como la leña, e incluso la competición por alimento con animales domésticos”, explica Nicolás Gálvez, director de la investigación.

En cuanto a las políticas de conservación, el estudio concluye que los granjeros con grandes propiedades "tienen gran importancia para los esfuerzos de conservación”. El director de la investigación reconoce a Sinc que en la Araucanía “se necesita revisar el reglamento que permite que áreas agrícolas se puedan subdividir en áreas de media hectárea, lo que está permitiendo un cambio a uso residencial completamente desregulado”.

El caso del lince ibérico

Pese a que los hallazgos son particulares para la güiña, la metodología del estudio podría aplicarse al caso del lince ibérico, “en grave riesgo de extinción” según la misma lista roja de IUCN.

"Compete a los investigadores asociados al lince ibérico determinar el curso más adecuado de una investigación de este tipo y que tome en cuenta el contexto social y ambiental en los lugares donde se distribuye este felino en peligro crítico”, concluye a Sinc Gálvez.

Gato güiña fotografiado por cámara trampa. / Nicolás Gálvez

Referencia bibliográfica:

Nicolás Gálvez, Gurutzeta Guillera-Arroita, Freya A. V. St. John, Elke Schüttler, David W. Macdonald, Zoe G. Davies. Journal of Applied Ecology. “A spatially integrated framework for assessing socioecological drivers of carnivore decline” Journal of Applied Ecology enero de 2018. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13072/full