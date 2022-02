La mascarilla dejará de ser obligatoria en la calle y en el patio del colegio

La mascarilla dejará de ser obligatoria al aire libre a partir mañana salvo en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado, aunque siempre será recomendable ponérsela cuando haya aglomeraciones urbanas.

Así lo acordó este lunes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en una reunión en la que también aumentó el aforo en las competiciones deportivas, incluyendo la Liga de fútbol y la ACB de baloncesto, que pasan del 75 % al 85 % si se celebran en recintos abiertos y del 50 % al 75 % si son a cubierto.

Estas cifras serán revisadas antes de que acabe el mes de febrero cuando, apuntan a Efe fuentes del Interterritorial, se confía en que se pueda retomar la totalidad del público.

No obstante, el público deberá seguir respetando las medidas no farmacológicas, como el uso de mascarilla o la distancia de seguridad. En este tipo de situaciones, como en otras multitudinarias, habrá que seguir usándola si se está de pie o si no hay una distancia de 1,5 metros si se está sentado.

Imagen de archivo del patio del colegio Liceo Castilla, en Burgos. / EFE | Santi Otero

Adiós a la mascarilla en el recreo

La mascarilla también dejará de ser obligatoria en los patios de los colegios a partir de mañana. “Esta vez sí, los niños y niñas podrán estar jugando en el patio del colegio, en los recreos, sin mascarillas”, anunció ayer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde al fin de su exigencia en exteriores.

Las condiciones para poder quitarse la mascarilla al aire libre estarán detalladas en el real decreto que se ha publicado hoy en el BOE y que entrará en vigor el jueves.

Fuera del real decreto queda, ha dicho la ministra, la recomendación en aglomeraciones, que será una instrucción que deban dar las comunidades, si bien “forma parte del sentido común y de eso que llamamos la cultura del cuidado” ponérsela cuando sintamos que estamos en mitad de una muchedumbre.

Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene pensado hacer en los próximos días unas recomendaciones generales en las Fallas y la Magdalena, ha señalado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha incidido en que “hay muchos momentos al aire libre en los que es conveniente llevarla porque si hay interacción y proximidad es muy difícil que no pueda haber un contagio”.

El real decreto dictado el verano pasado permitía quitársela al aire libre solo si se mantenía la distancia de seguridad de 1,5 metros con no convivientes, además de otras contadas excepciones.

Lo cual significaba que, en la práctica, también en los patios de los colegios, los niños debían llevarla, algo que dejará de ocurrir, tal y como ha asegurado la ministra, el próximo jueves: “Los niños han dado un gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y esto será una gran noticia tanto para ellos, como para sus maestros y maestras y sus padres y sus madres”, ha celebrado.

Sobre el futuro de la mascarilla en interiores y los cálculos que tiene el Gobierno al respecto, Rodríguez ha respondido que, si algo ha enseñado la pandemia, es a ser “prudentes”. Y aunque España cuenta con la ventaja de su alta cobertura vacunal, “la prudencia debe seguir primando en estas circunstancias. No hay que lanzar las campanas al vuelo”.