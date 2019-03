Investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla y Biomedal, empresa biotecnológica con sede en La Cartuja, han estudiado el grado de cumplimiento de la dieta sin gluten (DSG) que siguen los pacientes celíacos después de ser diagnosticados de esta intolerancia. Los resultados de este primer estudio clínico muestran datos realmente reveladores: más del 40% de personas celíacas incumple su dieta, la mayoría sin saberlo, al menos una vez cada 2-4 días.

En la investigación, publicada en el American Journal of Gastroenterology, han participado más de 40 investigadores de 12 centros clínicos de España y un total de 188 pacientes. Después de analizar estos casos, el equipo científico andaluz llegó a la conclusión de que estas transgresiones son involuntarias en su mayoría porque los métodos habituales para controlar el gluten que comen los celíacos resultan escasamente fiables. Así, se ha podido observar cómo el 75% de las personas cuyas analíticas de sangre probaban que no habían ingerido gluten, lo habían comido, finalmente, sin saberlo.

Las conclusiones principales han sido presentadas en Biospain, el mayor encuentro nacional de empresas biotecnológicas. Destacan que las tasas de incumplimiento de la dieta sin gluten son mayores en hombres adultos (60%) que en mujeres (31%). “A medida que baja la edad de los pacientes analizados, aumenta el cumplimiento de la dieta: solo el 12% de los preescolares la incumple”, afirma Carolina Sousa, investigadora principal del estudio.

Actualmente, los métodos más frecuentes para detectar y hacer el seguimiento de la DSG en celíacos son las pruebas de sangre, que miden la presencia de anticuerpos, y los cuestionarios dietéticos. Estos métodos no son sensibles a pequeños restos de gluten, de ahí que haya tantos “falsos negativos” (resultados que indican que la persona no ha consumido alimentos con gluten cuando en la realidad sí lo ha hecho), explica la profesora de la Universidad de Sevilla.

Hasta ahora, solo la biopsia intestinal demostraba ser un método fiable para estudiar le evolución de los celíacos que siguen la DSG. El problema que presentan las biopsias es que, además de ser una técnica invasiva y desagradable para el paciente, tiene costes muy elevados para el sistema sanitario.

Una nueva tecnología, iVYLISA GIP Stool, desarrollada por Biomedal, cuenta con numerosas ventajas, como que permite detectar directamente en muestras de heces las trazas del gluten que los celíacos han ingerido los últimos 2 a 7 días. Esta nueva prueba pretende disminuir el número de biopsias, suponiendo una ventaja tanto para el paciente como para el sistema de salud.

Datos sobre la celiaquía

La enfermedad celíaca afecta al menos al 1% de la población, unas 450.000 personas en España. Se ha descrito que el 90% de los pacientes con EC sufren síntomas similares a la ingesta de gluten cada semana. No identificar el origen de los síntomas puede llevar a numerosas pruebas frustrantes y costosas para estos pacientes.

También se sabe que el 45% de los celíacos no se recupera del daño intestinal sufrido por la enfermedad tras seguir un año de dieta sin gluten, probablemente debido al incumplimiento de la dieta. Los celíacos acaban teniendo mayor riesgo de fracturas, linfomas y de desarrollar otras enfermedades autoinmunes si no cumplen la dieta adecuadamente.

Referencia bibliográfica:

Isabel Comino, Fernando Fernández-Bañares, María Esteve, Luís Ortigosa, Gemma Castillejo, Blanca Fambuena, Carmen Ribes-Koninckx, Carlos Sierra, Alfonso Rodríguez-Herrera, José Carlos Salazar, Ángel Caunedo, J M Marugán-Miguelsanz, José Antonio Garrote, Santiago Vivas, Oreste lo Iacono, Alejandro Nuñez, Luis Vaquero, Ana María Vegas, Laura Crespo, Luis Fernández-Salazar MD, Eduardo Arranz, Victoria Alejandra Jiménez-García, Marco Antonio Montes-Cano, Beatriz Espín, Ana Galera, Justo Valverde, Francisco José Girón, Miguel Bolonio, Antonio Millán, Francesc Martínez Cerezo, César Guajardo, José Ramón Alberto, Mercé Rosinach, Verónica Segura, Francisco León, Jorge Marinich, Alba Muñoz-Suano, Manuel Romero-Gómez , Ángel Cebolla, and Carolina Sousa. Fecal Gluten Peptides Reveal Limitations of Serological Tests and Food Questionnaires for Monitoring Gluten-Free Diet in Celiac Disease Patients. Publicado en American Journal of Gastroenterology 2016; 111:1456–1465; doi:10.1038/ajg.2016.439; published online 20 September 2016.