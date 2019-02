Mapa de la mortalidad por cáncer de próstata en España

Investigadores del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) y la Universidad de Granada, han analizado la distribución geográfica de la mortalidad y la hospitalización por cáncer de próstata en España.

Para realizar el estudio se utilizaron los datos de 2010 a 2014, cuando se registraron 29.566 muertes por este tipo de cáncer, considerando, además, las diferencias entre el total de hombres fallecidos y los menores de 65 años.

Los resultados, publicados en la revista de acceso abierto Plos One, reflejan que la mortalidad por cáncer de próstata fue superior a la media en tres zonas: el noroeste del país (Galicia, Asturias y País Vasco), el sudoeste de Andalucía y Granada, y en una larga franja que se extiende desde los Pirineos centrales hasta el norte de Valencia.

Por el contrario, Madrid, la zona costera de Tarragona, Barcelona, Alicante y Murcia presentan riesgos por debajo del promedio de España.

Cuando se han estudiado las muertes en hombres menores de 65 años (un 6% del total) se ha detectado un patrón geográfico fue diferente, ya que el exceso de riesgo se observó sólo en noroeste de España y en el sudoeste de Andalucía.

Según los autores, estas diferencias apoyan la hipótesis de que puede haber factores de riesgo diferentes implicados en el cáncer de próstata agresivo entre los hombres más jóvenes y los varones de más edad.

Diferencias entre el mapa de mortalidad por cáncer de próstata general (considerando todos los hombres, izquierda) y, a la derecha, el de los menores de 65 años (distribución por municipios de los riesgos relativos de muerte entre 2010 y 2014). / Lara Rodriguez-Sanchez, Beatriz Perez-Gomez et al. / Plos One

Por otro lado, en el análisis de la distribución geográfica del número de hospitalizaciones por cáncer de próstata, no se detectó una clara diferencia por edad, y sí un patrón norte-sur más marcado que en la mortalidad.

Menos mortalidad en Madrid y Barcelona

Al comparar mortalidad y hospitalizaciones, se observó que Madrid y Barcelona tenían tasas elevadas de admisión hospitalaria y baja mortalidad; pero ocurre lo contrario en el sudoeste de Andalucía, con elevada mortalidad y bajas tasas de hospitalización.

Los autores estiman que estos contrastes podrían deberse a múltiples razones como, por ejemplo, diferencias de registro o variación en la práctica clínica entre regiones; sin embargo, este tipo de investigaciones son sólo generadoras de hipótesis y no permiten profundizar en las causas de los patrones.

Tasas de ingreso hospitalario en las provincias españolas entre 2005 y 2014 por cáncer de próstata para todos los hombres y para los menores de 60 años. / Lara Rodriguez-Sanchez, Beatriz Perez-Gomez et al. / Plos One

El cáncer de próstata es el segundo tumor más común entre los hombres en el mundo, y afecta sobre todo a personas de avanzada edad. La mayoría de los diagnósticos corresponden a tumores indolentes y con muy buen pronóstico; sin embargo, otros enfermos presentan tumores más agresivos que llegan a causarles la muerte.

Este estudio, que proporciona la visión más actualizada de la distribución municipal de la mortalidad por cáncer de próstata en España, se enmarca en el contexto de la monitorización de la situación del cáncer en España y de la investigación epidemiológica realizada de forma continua por el Departamento de Epidemiología de las Enfermedades Crónicas, que ya ha publicado trabajos similares para otras causas tumorales.

Referencia Bibibliográfica:

Lara Rodriguez-Sanchez, Pablo Fernández- Navarro, Gonzalo López-Abente, Olivier Nuñez, Nerea Fernández de Larrea-Baz, Jose Juan Jimenez-Moleón, Álvaro Páez Borda, Marina Pollán, Beatriz Perez-Gomez. “Different spatial pattern of municipal prostate cancer mortality in younger men in Spain”. Plos One, enero de 2019.