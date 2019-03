Los usuarios de Facebook son los que más filtran el contenido

¿Crean las redes sociales ‘burbujas que filtran’ para que sus usuarios vean solo el tipo de noticias que quieren ver? Esto es lo que se han preguntado Eytan Bakshy y su equipo de la Universidad de Michigan (EE UU) en un estudio en el que han analizado la actividad de 10,1 millones de usuarios de Facebook que comparten su ideología públicamente en su perfil.

El equipo de investigadores estadounidense se interesó por este tema debido a la creciente confianza de las personas en las redes sociales para abastecerse de noticias, y en la posibilidad de que los algoritmos de Facebook perjudicasen la visión plural de sus usuarios al mostrarles solo contenidos afines ideológicamente

"Examinamos más de 7 millones de enlaces a páginas web (URLs) que compartieron los usuarios de Facebook en su muro durante seis meses, desde julio de 2014 hasta enero de 2015”, declara a Sinc Bakshy, líder de la investigación.

Tras esto, el equipo observó las noticias que la propia red social había filtrado y, después, las noticias que finalmente publicaron. Los resultados del estudio indican que Facebook filtra el 15% de las noticias que podrían ser ideológicamente opuestas a los usuarios, mientras que éstos ignoraron alrededor del 70% de los contenidos discordantes con su ideología personal.

“Las acciones individuales tienen mayor impacto en la diversidad de los contenidos mostrados que el sistema de selección de noticias de esta red social”, explica Bakshy.

Medir la 'homofilia' ideológica

El sistema que encontraron los investigadores para observar el grado en el que los usuarios de Facebook expresan su ideología política se midió por lo que han denominado como 'homofilia' ideológica –tendencia de las personas a relacionarse entre iguales– en las redes de amigos.

Los investigadores clasificaron en dos categorías los contenidos compartidos. “Como noticias duras aquellas que hacían referencia a historias sobre política y economía mundial, y blandas a las relacionadas con deporte, celebridades y entretenimiento”, indica Bakshy.

A continuación, caracterizaron las publicaciones en una escala ideológica de cinco puntos, desde -2 (muy liberal) hasta 2 (muy conservador). “Esto nos permitió observar la tendencia ideológica de cada historia compartida y medir así la homofilia ideológica de las redes de amigos”, explica el investigador americano.

Según este estudio, el 23% de los amigos de un usuario de Facebook estadounidense tiene una ideología política contraria a la suya.

Por otro lado, de las noticias compartidas con contenidos clasificados como duros, un 28,9% de los filtrados por Facebook presentan ideología distinta a la del propio usuario. Del total de este porcentaje, el usuario solo pulsa el 24,9 % de esta información.

Eythan Bakshy concluye a Sinc que la relevancia del estudio se centra en que por primera vez “una investigación cuantifica la cantidad de personas que están expuestas a noticias ideológicamente diversas en una red social”.

Referencia bibliográfica:

Eythan Bakshy et al. ‘Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook’, Science DOI: 10.1126/science.aaa1160 7 de mayo de 1015.