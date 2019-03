Los roedores del Mioceno revelan los cambios climáticos del pasado

La paleontología aplicada a grandes escalas geográficas y temporales –o macroecología– tiene la capacidad de desentrañar la interrelación entre el clima y las faunas pasadas. Por un lado, la presencia de las especies en los ecosistemas cambia con las fluctuaciones del entorno, pero también dependiendo de las preferencias ecológicas de cada especie.

Investigadores de la Universidad Complutense y el Museo de Ciencias Naturales (CSIC) han estudiado estas interacciones para conocer qué fauna predominaba en cada ecosistema y los cambios climáticos que se sucedieron hace entre 12 y 5 millones de años.

“Cuando llega un periodo seco, si eres un animal típico de zonas áridas no responderás de igual modo que si requieres un entorno húmedo y frondoso para sobrevivir. En el escenario macroevolutivo que manejamos, estas preferencias se suman al clima cambiante y a la heterogeneidad geográfica de los ecosistemas, y esta maraña de factores es la que acabamos de desenredar”, declara a Sinc Ana Rosa Gómez Cano, coautora del estudio e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid.

Los científicos estudiaron un gran número de fósiles para analizar detalladamente cómo varían su importancia en las comunidades del pasado en el tiempo y en el espacio. Para ello se centraron en las faunas de roedores de la península ibérica y Francia durante el Mioceno, cuyo registro fósil es excepcional gracias a décadas de excavaciones paleontológicas y a numerosos trabajos de identificación.

“Hay que recalcar la importancia cuantitativa y cualitativa a escala global de los yacimientos de micromamíferos de la península ibérica y el sur de Francia. En concreto, lo que hemos hecho es identificar grupos de especies con requerimientos ecológicos afines”, explica la investigadora.

Lirones en el Mioceno medio, ratas y ratones en el superior

El trabajo consistió en explorar qué especies oscilaron de forma similar en el tiempo como resultado de una sensibilidad compartida a los cambios ambientales. Estos conjuntos de especies que se comportan de manera diferenciada en el tiempo y en el espacio se han definido como ‘componentes faunísticos’.

“Hemos confirmado el cambio de las faunas dominadas por lirones del Mioceno medio a las dominadas por ratas y ratones del Mioceno superior. Aunque lo más interesante no es solo cómo son estos cambios y sustituciones de unas faunas por otras en el tiempo, sino que son muy heterogéneos en el espacio”, según Gómez Cano.

Los roedores se comportaron de manera diferente dependiendo de si se encontraban en la provincia meridional –cuencas de la península Ibérica salvo el noreste– o septentrional –cuencas de Cataluña y sur de Francia–. Particularmente, las faunas septentrionales estaban dominadas por la presencia de ardillas voladoras y castores.

Esta distinción de comportamientos se debe a las diferentes características ambientales de estas dos provincias: más árida y subtropical la meridional, más húmeda y fresca la septentrional. Además, la capacidad de reacción de estos animales frente a los cambios ambientales se desarrolló en los 7 millones de años abarcados por el estudio.

“El análisis permite complementar la imagen que tenemos sobre las sucesiones faunísticas con una visión de gran resolución espaciotemporal, como solo las faunas de micromamíferos del Neógeno ibérico pueden ofrecer. Este detalle nos permite vislumbrar la influencia combinada de cambios climáticos y variaciones biogeográficas en la evolución de la biosfera”, concluye la experta.

Referencia bibliográfica:

Gómez Cano, A.R., Cantalapiedra, J.L., Álvarez-Sierra, M.A. & Hernández Fernández, M. 2014. A macroecological glance at the structure of late Miocene rodent assemblages from Southwest Europe. Scientific Reports, 4: 6557; DOI:10.1038/srep06557