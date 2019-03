Los pies de los niños y las niñas se diferencian entre los 8 y los 10 años

El calzado se utiliza para proteger el pie y debe proporcionar un buen ajuste, ya que existe una relación directa entre un zapato adecuado y el nivel de confort.

Investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha han analizado las características de los pies de hombres y mujeres. Los resultados pueden ser utilizados por los fabricantes de calzado en el diseño de hormas adaptadas a las medidas de los niños españoles en función del sexo y la edad.

Para ello, los expertos analizaron las discrepancias en la morfología del pie en una muestra de escolares españoles (6-12 años) y detectaron en qué momento se produce la diferenciación entre los pies de niños y niñas. Las conclusiones se publican en la revista Ergonomics.

“Hay una falta de datos sobre la morfología del pie de los escolares españoles”, explica a Sinc Luis Alegre Durán, investigador principal del trabajo. “Las edades en las que aparecían la mayoría de las diferencias fueron de los 8 a los 10 años. Esto sugiere que es a partir de ese periodo cuando los pies de ambos comienzan a desarrollarse con rasgos distintivos de su sexo”.

La importancia de un zapato adecuado

En cuanto a la comparación entre la talla real del zapato y la talla estimada, los autores afirman que las niñas llevan un calzado ligeramente más pequeño de lo que les corresponde, probablemente para mejorar el ajuste en la anchura. De media, el pie de los escolares evaluados aumentaba su longitud el equivalente a un número al año.

Además, el calzado mal ajustado puede causar deformidades en la vida adulta. Actualmente, el procedimiento general que se utiliza para diseñar zapatos para los niños es de escala lineal a partir de moldes tomados de pies adultos.

Sin embargo, las proporciones de los pies de los niños no se corresponden con las de los adultos, lo que puede ocasionar que el calzado no se adapte de manera óptima.

Referencia bibliográfica:

Delgado-Abellán L, Aguado X, Jiménez-Ormeño E, Mecerreyes L, Alegre LM. “Foot morphology in Spanish school children according to sex and age”. Ergonomics. 2014;57(5):787-97. doi: 10.1080/00140139.2014.895055. Epub 2014 Mar 21.

Este trabajo fue parcialmente financiado por los fondos FEDER de la Unión Europea y por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. También recibió soporte técnico del Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP, Elda, Alicante).