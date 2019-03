Los países que mejor retienen y atraen talento logran mayor financiación europea

La obtención de dinero para la investigación viene dada, principalmente, por la manera como los gobiernos tratan de retener a sus científicos y de atraer a investigadores de fuera. Manlio de Domenico y Alex Arenas, investigadores del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili (URV), han analizado los indicadores europeos de movilidad de los investigadores de 2007 a 2014 para determinar la capacidad de atracción de científicos de otros países, así como la capacidad para evitar la fuga de talento.

En su estudio han comprobado que, cuanto más elevados son los valores de atracción y de retención, mayores son las posibilidades de los países de asegurar la financiación europea de la investigación. El análisis cuantitativo revela que la inversión de un país en I+D es tan crucial vomo la capacidad de los gobiernos para atraer los científicos.

Italia retrocede

Los países más atractivos para los investigadores foráneos son Suiza y el Reino Unido, y los que tienen la tasa de retención de talento más alta son Israel y de nuevo el Reino Unido. Los investigadores destacan el caso de Italia, que en el periodo estudiado ha perdido una gran cantidad de científicos y no ha sido capaz de atraer talento extranjero, a diferencia de lo que ha ocurrido con Suiza, Reino Unido, Suecia, Noruega, Austria, Francia y España, por citar los más destacados.

Otro caso relevante es el de Israel, que se sitúa a mitad de la tabla por lo que respecta a su atractivo para los investigadores extranjeros, pero que, en cambio, ocupa el primer lugar en cuanto a retención de talento, lo que significa que, aunque no resulta muy atractivo para los investigadores de fuera, es el país que mejor cuida a sus investigadores, lo que evita la fuga de talento. Reino Unido, Suecia y Francia siguen esta misma tendencia.

En global, Reino Unido y Suecia son los países que obtienen mejores puntuaciones en los dos sentidos, mientras que Italia es un país que muestra una baja puntuación tanto en retención como en captación. Los investigadores concluyen que hay un efecto del tipo “el rico genera riqueza”, pues los países con una elevada puntuación en atracción la tienen también en retención de talento. Estos países, además, cuentan con alto producto interior bruto per cápita y tienden a invertir más en investigación y desarrollo que el resto.

Mecanismos para garantizar el futuro de la investigación

En su análisis han comparado el índice de captación, de retención de talento y la inversión del producto interior bruto en investigación, en relación con el éxito en captación de recursos del séptimo programa marco. El análisis cuantitativo revela que la inversión de un país en I+D es tan crucial como la capacidad de los gobiernos para atraer los científicos desde el extranjero, por ejemplo, proporcionando salarios competitivos, y para mantener el talento del país, proporcionando mecanismos para garantizar su futuro en la investigación.

Esta es la conclusión del trabajo de los investigadores de la URV Manlio de Domenico y Alex Arenas, tras analizar los indicadores de movilidad de los científicos de la UE, la capacidad de los países para atraer nuevos investigadores y para retener el talento y su correlación con la inversión en investigación. Los resultados del estudio se han publicado en la revista Nature.

Referencia bibliográfica:

Domenico, Manlio; Arenas, Alex. “Researcher incentives: EU cash goes to the sticky and attractive”. Nature. 2016/03/31 http://dx.doi.org/10.1038/531580c