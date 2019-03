Los hombres jóvenes presentan más conductas de riesgo al volante que las mujeres

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y del Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) ha revelado que los hombres pasan más horas que las mujeres al volante, utilizan con menos frecuencia los dispositivos de seguridad pasiva (cinturón de seguridad) y presentan conductas de riesgo al volante más a menudo que las mujeres.

En un artículo publicado en la revista Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, los investigadores han analizado cuáles son las diferencias más significativas que existen por sexos en los principales eslabones de la cadena causal que determina la morbi-mortalidad por accidentes de tráfico en adultos jóvenes en España.

Para llevar a cabo este trabajo, los científicos analizaron una muestra formada por 1.574 estudiantes universitarios que completaron un cuestionario donde se evaluaban los patrones que siguieron en las distancias recorridas, el uso de dispositivos de seguridad, los comportamientos de riesgo al conducir y su implicación en accidentes de tráfico.

Además de los aspectos ya señalados, los resultados de esta investigación mostraron que los hombres se describen a sí mismos como “mejores conductores y reconocen conducir a mayor velocidad” respecto a las mujeres.

Como explica el autor principal de este artículo, Eladio Jiménez Mejías, profesor del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UGR, “el conocimiento de estas diferencias al volante por sexos podría contribuir a orientar adecuadamente las estrategias preventivas de este importante problema de salud pública en población joven”.

Jiménez destaca que las lesiones de tráfico son uno de los problemas de salud donde las diferencias de género son más evidentes, si bien, paradójicamente, el efecto del género en cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica causal de las lesiones por tráfico aún no se conoce de forma completa.

A la luz de los resultados de este trabajo, el investigador de la UGR apunta que “el sexo masculino se asocia más a menudo con todos los factores de riesgo de accidentes de tráfico”.

