Los espacios verdes influyen en el desarrollo cognitivo de los niños

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demuestra que el contacto con la naturaleza desempeñan un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro. Pero hasta ahora, la evidencia disponible sobre cómo influyen los espacios verdes todavía era escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela, un trabajo dirigido por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado ISGlobal, ha permitido supervisar los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses de enero de 2012 a marzo 2013 en casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

Durante un periodo de 12 meses, la exposición al verdor dentro y alrededor de las escuelas, determinado por datos de satélite, se ha relacionado con una mejor capacidad mental para manipular de forma continua y actualizar las facultades de información conocidas. Entre ellas destaca la memoria de trabajo y la de trabajo superior, respectivamente, y una reducción de la falta de atención, independientemente de la etnia, la educación de la madre y el empleo de los padres.

Cada incremento del rango intercuartil del verdor total circundante estaba vinculado con un aumento del 5% en la memoria de trabajo, un aumento del 6% en la memoria de trabajo superior y una reducción de 1% en la falta de atención.

La contaminación del aire también influye

"También encontramos que la contaminación del aire relacionada con el tráfico representaba entre el 20 y 65% de las asociaciones estimadas entre el verdor de la escuela y el desarrollo cognitivo. Una parte de la influencia observada de espacios verdes en el desarrollo cognitivo podría estar mediada por la capacidad de los espacios verdes en la reducción de la contaminación del aire que, a su vez, se ha relacionado negativamente con el desarrollo cognitivo", explica Dadvand.

Sin embargo, no se observó ninguna relación entre la exposición al verdor en las casas y las medidas cognitivas. "Dadas las crecientes tasas de urbanización mundial, la expansión de los espacios verdes en las escuelas podrían conducir a mejoras en el desarrollo cognitivo de los escolares, que en última instancia, pueden dar lugar a una ventaja en el capital mental de la población", concluye Sunyer.

Según Mark Nieuwenhuijsen, investigador del CREAL, Barcelona es una ciudad con altos niveles de contaminación del aire y relativamente poco espacio verde. "Este estudio proporciona más apoyo a los esfuerzos del ayuntamiento para renaturalizar la ciudad y reducir el uso del coche mediante el fomento tanto del transporte público como del transporte activo", apunta el experto.

Referencia bibliográfica:

Payam Dadvand et al. "Green Spaces and Cognitive Development in Primary Schoolchildren; A Prospective Study". PNAS junio de 2015.