Los elefantes de madres estresadas envejecen antes y tienen menos crías

Un equipo de investigación del departamento de Ciencias Animales y Vegetales de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) ha estudiado el comportamiento de los elefantes asiáticos (Elephas maximus) nacidos en momentos en que las madres experimentaban altos niveles de estrés. Sus resultados indican que estos animales nacidos bajo estrés tienen menos crías y envejecen de forma prematura.

"Las malas condiciones tempranas de la vida están relacionadas con resultados de enfermedades en humanos, pero se desconocía si el estrés en edades tempranas también acelera las tasas de envejecimiento en las especies con vidas largas", explica Hannah Mumby, autora principal del estudio que publica la revista Scientific Reports.

Los científicos basaron su trabajo en el registro de la vida y la muerte de más de 10.000 elefantes de Birmania, que abarcaba tres generaciones y casi un siglo.

Estos elefantes están en semicautividad y trabajan en la industria de la madera, empujando y arrastrando troncos. El estudio mostró que los meses de junio a agosto, que es temporada de monzones y por lo general cuando los elefantes trabajan duro arrastrando troncos a los ríos, son los más difíciles para los animales. El número de terneros nacidos en este momento es bajo y sus perspectivas de supervivencia son las más pobres.

"Hemos encontrado que la disminución en la reproducción con la edad es mucho más pronunciada en los elefantes nacidos en el peor momento del año. A pesar de que se reproducen un poco más cuando son jóvenes, no compensa la fuerte caída y terminan con menos descendencia", añade la investigadora.

Los resultados, publicados en informes científicos, ponen de relieve que el estrés materno se asocia con el envejecimiento de sus descendientes. Este hecho también podría tener implicaciones importantes en las poblaciones de elefantes asiáticos, tanto de los zoológicos occidentales –donde pueden experimentar condiciones de estrés asociados con el cautiverio– como aquellos países del área donde sufren exposición temporal al estrés.

Referencia bibliográfica:

Hannah S. Mumby, Khyne U. Mar, Adam D. Hayward, Win Htut, Ye Htut-Aung y Virpi Lummaa "Elephants born in the high stress season have faster reproductive ageing" Scientific Reports 5, Article number: 13946 (2015) doi:10.1038/srep13946