Los documentos de Albert Einstein a un solo clic

"No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso”. La editorial de la Universidad de Princeton (EE UU) utiliza esta cita de Albert Einstein para presentar su nueva web The Collected Papers of Albert Einstein, donde de forma gratuita cualquiera puede navegar por los textos digitalizados del científico más famoso del mundo.

La página web ofrece por primera vez los 13 volúmenes publicados hasta ahora por el Einstein Papers Project, una iniciativa que engloba todos los documentos y correspondencia de Albert Einstein (1879-1955) desde su certificado de nacimiento hasta los textos que escribió el físico en 1923.

En total, más de 5.000 escritos redactados a lo largo de sus primeros 44 años de vida, aunque está previsto ir incorporando muchos más. Los volúmenes se presentan con los textos en versión original, acompañados de traducciones, anotaciones y explicaciones académicas en inglés.

Artículos tan trascendentes en física como Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento (1905), donde se plantea la teoría especial de la relatividad, o Las ecuaciones de campo de la gravitación" (1915), en las que trabajó una década para desarrollar la teoría general de la relatividad, se pueden conocer en detalle.

También se puede consultar el telegrama que anunció a Einstein la concesión el Premio Nobel de Física, una información que recibió en 1918 durante un viaje al Lejano Oriente. Y asuntos muchos más personales, como sus “proyectos para el futuro” redactados cuando estaba en el instituto, o las cartas de amor a Mileva Maric, incluidas algunas donde manifiesta su preocupación por la hija ilegítima que tuvieron antes de contraer matrimonio. En otra carta al físico Max Planck, por ejemplo, le expresa su temor a ir a Berlín tras recibir amenazas de muerte.

Según Diana L. Kormos-Buchwald, directora del proyecto, “todo este material ha sido cuidadosamente investigado y registrado en los últimos 25 años, y contiene los escritos científicos y divulgativos, borradores, apuntes, diarios, correspondencia profesional y personal de Einstein, así que los usuarios descubrirán sus importantes artículos científicos sobre la teoría de la relatividad, la gravitación o la teoría cuántica, pero también sus cartas familiares y sus intensos intercambios escritos con otros notables científicos, filósofos, matemáticos y personalidades políticas de principios del siglo XX".

Además de la editiorial Princeton University Press, en este proyecto se ha involucrado la plataforma digital Tizra, la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) y el Instituto de Tecnología de California (Caltech, EE UU).