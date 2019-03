Los astrónomos descubren un ‘joven Júpiter’

En 2014 la cámara de planetas Gemini (GPI, por sus siglas en inglés: Gemini Planet Imager) comenzó a operar desde un telescopio del Observatorio Gemini en Chile. Ahora este instrumento de detección directa de exoplanetas acaba de descubrir uno nuevo alrededor de la estrella 51 Eridani. Su nombre: 51 Eridani b.

El equipo descubridor, liderado desde la Universiad de Standford (EE UU) por Bruce Macintosh, considera este exoplaneta com un ‘joven Júpiter’. Pesa el doble que este planeta de nuestro sistema solar, pero bastante menos que los exoplanetas observados hasta ahora mediante imágenes directas, cuya masa es, al menos, cinco veces más que la Júpiter.

El hallazgo se presenta esta semana en la revista Science y supone el exoplaneta de menor densidad que se ha podido observar directamente hasta ahora.

"Para detectar exoplanetas, otros telescopios como Kepler de la NASA ven su sombra", explica Macintosh, "sin embargo, GPI ve su brillo, es lo que nos referimos como imagen directa".

El generador de imágenes GPI fue diseñado para detectar planetas muy cercanos a la estrella que orbitan y de una densidad mucho menor que cualquiera de los planetas ya descubiertos. También se utiliza para detectar planetas jóvenes como 51 Eridani b que, como aún conservan calor derivado de su formación, permanecen luminosos y visibles.

Los astrónomos utilizan la óptica adaptativa del instrumento para enfocar la imagen de una estrella, y luego bloquean la luz estelar. A continuación se analiza cualquier luz entrante restante, para ver los puntos más brillantes que indican un posible planeta.

Imagen del descubrimiento del planeta 51 Eridani b con el GPI en infrarrojo cercano el 18 de diciembre de 2014. La estrella central brillante casi se ha eliminado para permitir la detección del exoplaneta un millón de veces más débil. / J. Rameau (UdeM) and C. Marois (NRC Herzberg)

El joven planeta 51 Eridani b orbita a apenas 13 unidades astronómicas de distancia de su estrella, que tiene una edad de unos 20 millones de años.

Atmósfera rica en metano

Tras estudiar sus emisiones térmicas, los científicos han deducido su composición atmosférica en la que, como ocurre en el caso de Júpiter, predomina el metano. Hasta el momento, la presencia de metano en los exoplanetas observados mediante imágenes directas había sido muy escasa o nula.

Además, los investigadores afirman que este exoplaneta se formó de manera similar al proceso que experimentó Júpiter en su evolución. Sus propiedades únicas sugieren que 51 Eridani b es un ‘puente’ entre otros planetas más calientes con órbitas más amplias y aquellos más parecidos a Júpiter.

Referencia bibliográfica:

B. Macintosh et al. “"Discovery and spectroscopy of the young Jovian planet 51 Eri b with the Gemini Planet Imager". Science, 14 de agosto de 2015.