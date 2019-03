Los adolescentes con TDAH resistente a la medicación mejoran con terapia grupal

Investigadores del grupo de Psiquiatría, Adicciones y Salud Mental del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) han logrado reducir los síntomas de los adolescentes medicados por Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) mediante un tratamiento cognitivo conductual en modalidad de grupo. Los resultados del tratamiento psicológico han sido publicados en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron y en el Hospital Clínico entre abril de 2012 y mayo de 2014 sobre 119 adolescentes de entre 15 y 21 años, tratados con alguno de los dos medicamentos que se utilizan contra el trastorno. Todos los pacientes continuaron con la medicación, pero cerca de la mitad recibieron la terapia cognitiva conductual y el resto continuó simplemente con las visitas rutinarias a psiquiatría.

Al finalizar el tratamiento psicológico, que consistía en 12 sesiones en grupo de una hora a la semana, los jóvenes lograron reducir los síntomas del trastorno. "Con el tratamiento cognitivo conductual grupal podemos reducir los síntomas de los adolescentes con TDAH grave, especialmente los de inatención e impulsividad", asegura Josep Antoni Ramos Quiroga, director del estudio y coordinador del programa del TDAH del Hospital Universitario Vall d'Hebron.

Según el investigador del VHIR, el tratamiento psicológico tiene sentido porque "con la medicación puedes incrementar la capacidad de los pacientes y hacer que mantengan mejor la atención y que reduzcan la impulsividad; pero no consigues que se organicen de manera eficiente”.

El objetivo del tratamiento psicológico era precisamente proporcionar a los adolescentes estrategias y habilidades para compensar sus síntomas, ya sean cognitivos o conductuales. Las 12 sesiones se dividieron en dos módulos, dirigidos por Raquel Vidal, investigadora Río Hortega del VHIR en el momento del estudio y psicóloga clínica del Hospital Universitario Vall d'Hebron.

En el primer módulo ofrecieron estrategias para controlar la impulsividad: técnicas de autocontrol, identificación de detonantes y signos de alarma para regular la ira, habilidades interpersonales para aceptar las críticas, manejo de la frustración y estrategias de motivación.

Por otra parte, el segundo módulo se centró en las técnicas para mantener la atención: estrategias para planificar, solución de problemas y toma de decisiones, capacidad para aplazar eventos, y habilidades para reducir distracciones y pensamientos que distraen. Todas las técnicas utilizadas fueron recopiladas en la primera parte de libro 'Tratamiento cognitivo-conductual para adolescentes con TDAH y consumo de cannabis', publicado en el año 2014.

Un trabajo innovador

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a entre el 3 y el 5% de la población durante la infancia, y se mantiene en más de la mitad de los pacientes durante la adolescencia. Los síntomas más comunes son la inatención, desorganización, falta de control de los impulsos, inestabilidad emocional, hiperactividad e, incluso, síntomas negativistas desafiantes. La persistencia en el TDAH durante la adolescencia está asociada a un bajo rendimiento académico, dificultades a la hora de mantener relaciones interpersonales, abuso de drogas y riesgos en la conducción y en las relaciones sexuales.

Para los autores, este estudio es innovador porque ha utilizado la mayor muestra investigada hasta ahora en adolescentes con TDAH en el ámbito psicológico, y se ha centrado en la terapia de grupo entre los propios pacientes, sin involucrar a la familia ni a la escuela en el tratamiento.

Dado el éxito de los resultados, los investigadores y especialistas del Vall d’Hebron continúan impartiendo estas sesiones a adolescentes con TDAH y estudian cómo adaptarlas a pacientes con otros trastornos del neurodesarrollo como el síndrome de Tourette.

Referencia bibliográfica:

R Vidal, J Castells, V Richarte, G Palomar, M García, R Nicolau, L Lázaro, M Casas, JA Ramos-Quiroga. Group Therapy for Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2014.12.016