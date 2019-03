Lo más leído de Sinc en 2015

Los periodistas saben que no siempre lo más leído en la web de su medio es lo más relevante desde el punto de vista informativo. Sin embargo, este año, los lectores de Sinc han coincidido con los grandes críticos al menos en una opinión: la quinta noticia más leída en Sinc es también la quinta en la selección que realiza la prestigiosa revista estadounidense Science todos los años.

A continuación, presentamos el ránking de los grandes éxitos de Sinc en 2015, medidos por el número de visitas que ha recibido cada información. A veces, coinciden con las apuestas de los redactores, y otras veces los gustos del público nos sorprenden.

Lo que es seguro es que en este listado, que empieza por el décimo puesto hasta llegar al número 1 en clics, encontrarán curiosidades, grandes personajes, ilustraciones y buena ciencia bien contada. Les deseamos feliz año y un 2016 plagado de noticias fascinantes.

10. Daniel Dennett: “La religión no es el motor de la moral”

Esta provocadora conversación con Daniel Dennett (Boston, 1942), uno de los filósofos contemporáneos más destacados en el ámbito de las ciencias cognitivas, cosechó un buen puñado de clics y comentarios. En la entrevista que hizo Núria Jar para Sinc, el filósofo evolucionista, que adora parecerse a Darwin, desgranó sus ideas sobre la conciencia, la intencionalidad, la religión y la moral.

Daniel Dennet durante su visita a Barcelona. / SINC

9. ¡Hay más planetas en el sistema solar!

Según los cálculos de científicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Cambridge (Reino Unido) más allá de Plutón podrían esconderse al menos dos planetas desconocidos, cuya influencia gravitacional determina las órbitas y la extraña distribución de objetos que se observan detrás de Neptuno. Esta hipótesis ha llevado la información a la novena posición de la lista. Es de señalar el gran número de visitas que ha obtenido la versión en inglés de la noticia. El propio investigador, Carlos de la Fuente, nos explicó que las visitas a su artículo cientifico se habían disparado después de que publicásemos la noticia en Sinc.

Más allá de Plutón podrían existir al menos dos planetas desconocidos en nuestro sistema solar. / NASA/JPL-Caltech

8. El funcionamiento de la anestesia sigue siendo un misterio

El origen de la anestesia moderna tuvo lugar hace más de 150 años en un circo de Boston, y fue fruto del gran fracaso personal de un un joven dentista estadounidense. Nuestro colaborador Jesús Méndez nos contó la historia de esta técnica que se emplea millones de veces cada día. A pesar de eso, el mecanismo de acción de la anestesia permanece desconocido, quizá porque aún no comprendemos bien el estado de consciencia; y las teorías que pretendían explicarla han caído recientemente.

7. Las embarazadas cambian la genética de su futuro hijo

Las informaciones sobre embarazo y reproducción suelen ser de las más visitadas en Sinc. En este caso, informábamos de que los hábitos de la mujer durante el embarazo son determinantes en el desarrollo embrionario, ya que pueden modificar el genoma del embrión. Este hallazgo –la séptima noticia más leída del año– confirma que las gestantes son capaces de variar la genética de su futuro hijo aun cuando el óvulo es de otra mujer, como sucede en los casos de ovodonación.

6. Una epidemia silenciosa mata a los estadounidenses

La sexta noticia más leída de Sinc en 2015 revela que en Estados Unidos una gran y silenciosa epidemia está matando a un número creciente de estadounidenses; los blancos no hispanos situados en la franja de edad que va de los 45 a los 54 años. El fenómeno –que no tiene parangón en ningún otro país y no ocurre en ningún otro grupo racial o demográfico– ha quitado la vida a casi medio millón de personas en los últimos quince años, lo que solo es comparable a la propagación de la epidemia del sida en los 80.

5. La acción fantasmagórica que Einstein rechazaba

En la quinta posición se encuentra un extraño experimento en el que participa el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de Barcelona: dos electrones separados 1,3 kilómetros se han comunicado de forma ‘invisible’ e instantánea. Esto confirma que la teoría cuántica estaba en lo cierto al sostener que la observación de un objeto puede afectar justo en ese momento a otro, aunque esté en la otra punta del universo, un fenómeno en el que Einstein no creía.

El experimento para demostrar la conexión de las partículas se realizó con dos electrones en el interior de pequeños diamantes. / ICFO

4. El mar Mediterráneo se volvió a llenar de agua

Tras quedarse aislado del resto de océanos, el mar Mediterráneo volvió a conectarse con el Atlántico hace unos cinco millones de años y el fenómeno produjo una inundación muy rápida que generó el llenado del mar en unos dos años. Esta noticia de un estudio llevado a cabo en la Universidad de Sevilla ocupa el cuarto puesto.

3. Un supresor de tumores, crucial en el cáncer de mama

En los tumores mamarios, las células con niveles bajos de una proteína, la profilina1, aumentan su capacidad de producir metástasis e invadir otros tejidos. Investigaciones como esta pueden ser de gran ayuda para desarrollar nuevas terapias que ayuden a frenar el proceso de metástasis. Estamos seguros de que un tuit del músico Alejandro Sanz, amigo del investigador, dio un buen empujón a la noticia, que ostenta a la tercera posición en el top ten de visitas de Sinc.

2. Enganchado a la Coca-Cola

Suena el despertador y de inmediato Saturnino toma un sorbo de Coca-Cola. Por su cuerpo han corrido 52.000 litros y de su bolsillo se han esfumado cerca de 36.000 euros. No existe un consenso científico que explique el mecanismo por el que miles de personas sienten esta misma atracción. El reportaje de Adeline Marcos sobre Saturnino Martínez, el hombre que bebe ocho litros diarios de Coca-Cola, ocupa la segunda posición de esta selección sobre lo más visitado en Sinc.

1. El momento más friki del siglo

Por fin, en el número 1, el mayor atractor de clics del año, la noticia que rompió el récord de visitas en 2015. El público de Sinc se rindió ante el anuncio del instante π del siglo: el 14 de marzo, a las 9 horas, 26 minutos y 53 segundos de la mañana, era el día 3.14.15 9:26:53. La fecha, una delicia para los amantes de las matemáticas, tenía especial relevancia, al tratarse de la primera vez que se llegaba a los 9 decimales del número pi desde que se celebra este día. El dibujo que acompañaba a la información es del ilustrador Wearbeard, autor de nuestra serie #Cienciailustrada.