La lectura lúdica en papel ayuda a la comprensión más que si se hace a través de soportes digitales

El grupo de investigación Estructura de Investigación Interdisciplinar de Lectura (ERI) de la Universitat de València (UV) sugiere que la lectura por ocio en papel ayuda a la comprensión más que si se lee en soportes digitales.

En un artículo publicado en la revista Review of Educational Research se reseñan los resultados de un trabajo en el que participaron más de 450.000 personas, que incluye la recomendación de que en educación primaria y secundaria se aliente a leer en formato impreso.

En esta metainvestigación se han revisado 25 estudios con 39 comparaciones, realizados entre los años 2000 y 2022.

"La principal conclusión es que los hábitos de lectura por ocio en pantalla se relacionan mínimamente con la comprensión lectora, lo que contrasta con la relación positiva sólida entre hábitos de lectura en papel y la comprensión", destaca Lidia Altamura, investigadora de la ERI de Lectura de la UV y primera autora.

"Por lo que sabemos por otros estudios, la relación entre la frecuencia de lectura de textos impresos y la comprensión de textos es mayor (entre 0,30 y 0,40) que la que encontramos para los hábitos de lectura digital de ocio (0.05). Esto significa, por ejemplo, que si un estudiante pasa 10 horas leyendo libros en papel, su comprensión será probablemente de 6 a 8 veces mayor que si leyera en dispositivos digitales durante la misma cantidad de tiempo", explican Cristina Vargas y Ladislao Salmerón, profesora y catedrático del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UV, respectivamente.

Además, según señalan los investigadores, resulta sorprendente que la mayoría de los hábitos de lectura digital analizados (ya sean aquellos más relacionados en las redes sociales o a la lectura informativa) "mostraron asociaciones mínimas con la comprensión de textos".

"Se podía esperar que la lectura con fines informativos (es decir, visitar Wikipedia u otras páginas web educativas; leer noticias o leer libros electrónicos) estuviera mucho más positivamente relacionada con la comprensión, pero no es el caso", según admiten.

Otra de las conclusiones del artículo es que a medida que gana en edad (cuando el alumnado está en bachillerato y en la universidad), la relación entre lectura lúdica y comprensión de textos se vuelve positiva.

Altamura, Salmerón y Vargas destacan, no obstante, que su estudio se ha basado en revisar otros trabajos con fórmulas de medida de la relación entre hábitos de lectura y comprensión de textos muy heterogéneas, por lo que remiten a nuevas investigaciones para concretar con más detalle la investigación.

