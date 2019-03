Las trabajadoras embarazadas se exponen a sustancias que aumentan el riesgo de bajo peso al nacer

Investigadoras del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) han liderado un estudio, publicado en Environmental Health Perspectives, que muestra una asociación entre la exposición a disruptores endocrinos en el puesto de trabajo con un incremento del riesgo de bajo peso al nacer.

El estudio ha analizado datos de 131.279 mujeres embarazadas en situación laboral pertenecientes a 13 cohortes de nacimiento europeas. Otro de sus hallazgos muestra que un 11% de las participantes tenían trabajos clasificados como posible o probablemente expuestos a los disruptores endocrinos.

La exposición a estos compuestos químicos que alteran la regulación hormonal está asociada con un amplio abanico de consecuencias negativas para la salud, como cánceres de mama, próstata y testículo, diabetes, obesidad o una disminución de la fertilidad. Aunque las políticas sobre su uso han ido evolucionando, todavía están presentes en algunos productos alimenticios y de consumo.

"La población en general está expuesta a pequeñas concentraciones de disruptores endocrinos a través de los alimentos y de productos de consumo, aunque en algunos casos se dan exposiciones a concentraciones más altas en el ámbito laboral", explica Martine Vriheid, investigadora de ISGlobal y coordinadora del estudio.

"Durante el embarazo se dan periodos de vulnerabilidad durante los cuales el feto es especialmente sensible a factores ambientales. Estudios anteriores habían establecido una asociación entre la exposición a disruptores endocrinos entre la población general y una disminución en el crecimiento fetal. Sin embargo, hasta la fecha existían pocos estudios sobre la exposición materna ocupacional a estos compuestos químicos", puntualiza Laura Birks,también investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

Diferencias entre profesiones

Los resultados muestran que las mujeres con trabajos clasificados como expuestos a uno o más grupos de disruptores endocrinos tenían un 25% más de riesgo de dar a luz a un bebé con bajo peso a término. Asimismo, se observó que el riesgo de bajo peso al nacer a término era mayor cuánto mayor era el número de grupos de disruptores endocrinos a los que las mujeres estaban expuestas en sus trabajos.

En lo que se refiere a nacimientos prematuros, el trabajo no ha hallado ninguna asociación significativa con la exposición a ninguno de los grupos de disruptores endocrinos estudiados.

Entre las profesiones estudiadas, las peluqueras y las trabajadoras del sector agrario fueron clasificadas como expuestas simultáneamente a al menos cuatro de estos grupos químicos, entre los cuales figuran los ftalatos, ‘significativamente asociados’ con bajo peso al nacer.

"Estos hallazgos deberían ir seguidos de un estudio de las consecuencias para la salud a través de la niñez, así como de investigaciones que se centren en las profesiones expuestas a múltiples disruptores endocrinos", concluyen las investigadoras.

Referencia bibliográfica:

Birks L, Casas M, Garcia AM, Alexander J, Barros H, Bergström A, Bonde JP, Burdorf A, Costet N, Danileviciute A, Eggesbø M, Fernández MF, González-Galarzo MC, Gražulevičienė R, Hanke W, Jaddoe V, Kogevinas M, Kull I, Lertxundi A, Melaki V, Andersen AM, Olea N, Polanska K, Rusconi F, Santa-Marina L, Santos AC, Vrijkotte T, Zugna D, Nieuwenhuijsen M, Cordier S, Vrijheid M. 2016. Occupational exposure to endocrine-disrupting chemicals and birth weight and length of gestation: a European meta-analysis. Environ Health Perspect 124:1785–1793.